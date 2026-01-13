Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor )

Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent are la baza cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii, cu ajutorul unui senzor radio.

SensoTimer ST6 eco!ogic, irigare cu control al umiditatii si in conformitate cu nevoile. Senzorul, care este inclus in setul de livrare, masoara umiditatea solului si transmite prin radio catre SensoTimer. Valoarea umiditatii dorite poate fi ajustata in 5 niveluri. Daca nivelul de umiditate coboara sub valoarea dorita, irigarea incepe in mod automat la urmatoarea ora setata. Panoul de comanda demontabil si 5 butoane de operare faciliteaza programarea. Doua intervale de irigare pot fi setate pe zi (durata max. de irigare: 90 min). Datorita functiei eco!ogic, irigarea poate fi intarziata, de asemenea, de la 1 la 7 zile. Irigarea manuala este posibila in orice moment. Programul de irigare poate fi suspendat timp de 24 de ore prin apasarea unui buton. SensoTimer ST6 eco!ogic. Este compatibil cu toate sistemele de prindere. Conectorul de robinet si prefiltrul sunt incluse in setul de livrare, bateria de 9 volti este necesara (nu este inclusa).

Caracteristici si beneficii
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor ): Irigare cu umiditate controlata
Irigarea eficienta, cu economisire de apa si in functie de necesitatile plantelor.
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor ): Setarea individuala a frecventei de irigare
Irigare in functie de necesitati.
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor ): Pornire / oprire automată
Irigare in anumite zone - tinta
Display demontabil
  • Programare convenabila.
Buton pentru oprirea irigarii timp de 24 de ore
  • Intreruperea irigarii timp de 24 de ore.
Posibilitatea de irigare manuală
  • Eliminarea apei pe termen scurt

Specificatii tehnice

Date tehnice

Filet de racordare G3/4 + G1
Presiunea maximă (bar) 10
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 96 x 137 x 153

Pachet de livrare

  • Senzor de umiditate: 1 Bucată
  • Bateriile sunt incluse in pachet: nu

Echipament

  • Evacuare programabila a apei: 1 Bucată
  • Sunt necesare baterii
  • Număr baterii: Bloc de 2 x 9 V
Intrebari cu privire la SensoTimer ST6 eco!ogic

Informatii Generale

SensoTimer ST6 eco!ogic are doar o singura iesire de apa si prin urmare un singur senzor, in timp ce ST6 Duo eco!ogic are doua iesiri si doi senzori. Ambele modele sunt prevazute cu acelasi afisaj. Daca la inceput nu este incorporat un al doilea senzor, acesta nu va fi afisat pe ecran. Acest lucru este valabil pana la resetarea SensoTimer.

SensoTimer poate fi conectat in doua moduri:
a) instalarea supapei direct pe robinet;
b) instalarea supapei pe perete. Pentru aceasta, o linie de alimentare poate fi trasa de la robinet in locul dorit, de ex. pe un perete al casei. Adanciturile de pe spatele supapei o fac usor de instalat. De exemplu, puteti instala un distribuitor cu conexiune multipla pe robinet, creand o conexiune libera pentru udare manuala.

Da, SensoTimer poate fi folosit pentru a controla un sistem de udare subteran cu debit mare.

Acestea includ:
a) aspersor patrat
b) aspersor rotativ
c) furtun poros
d) Kärcher Rain System

Senzor

Pozitia ideala pentru senzor este direct in zona de udare.

Fara obstacole, senzorul poate fi amplasat pana la 100 m distanta fata de consola de control.

Nu. Fiecare senzor este conectat la consola de control cu o adresa unica si este atribuit unei iesiri de apa specifice. Pentru ca totul sa functioneze bine trebuie sa va familiarizati cu modul in care functioneaza masina inainte de a o pune in functiune.

In prima ora de la punerea in functiune, senzorul va citi valorile si le va trimite consolei de control in fiecare minut. Apoi se vor efectua la 30 de minute.

Dupa introducerea parametrilor de operare, poti verifica functionalitatea aparatului picurand putina apa pe padul alb al senzorului. Dupa cateva secunde, picaturile vor aparea pe afisajul consolei de control In mod normal numarul de picaturi va urca pana la cinci, deoarece padul este foarte sensibil.

Functii

Setarile din fabrica sunt suficiente pentru punerea in functiune dar ar trebui sa ajustati setarile in functie de nevoile plantelor, in special pragul de declansare al udarii. Toate setarile pot fi schimbate apoi dupa bunul plac.

Senzorul trimite valoare de umezeala catre consola de control la fiecare 30 de minute.

Felul in care se simte pamantul poate diferi in functie de tipul de sol. Pamantul de ghiveci de exemplu, absoarbe apa precum un burete si il veti simti uscat la scurt timp dupa udare. In ciuda acestui fapt, SensoTimer va continua sa afiseze 5 picaturi pe ecran, deoarece umiditatea reala a pamantului este mai mare decat simtiti dumneavoastra.

Senzorul trimite date la fiecare 30 de minute. Este posibil ca sistemul sa continue sa functioneze pentru cel mult 29 de minute inainte ca senzorul sa transmita semnalul de oprire a udarii. Puteti opri udarea imediat ce apa vine in contact cu senzorul. in primul rand, apa este distribuita uniform.

Cu functia eco!ogic poti amana udarea cu 1 – 7 zile. Astfel salvezi apa si incurajezi cresterea radacinilor plantelor.
Daca parametrul este setat la [ -d ] functia este oprita si sistemul porneste imediat ce nivelul de umiditate scade sub pragul de declansare setat.
Daca functia este activa, udarea va fi amanata in functie de timpul setat.

Exemplu pentru o amanare de doua zile:
presupunand ca ati setat udarea pentru Luni la 8 dimineata daca umiditatea solului scade sub valoarea specificata, nu a plouat si a fost setata o amanare de 2 zile, atunci sistemul va porni udarea Miercuri la 8 dimineata. Daca intre timp ploua si solul atinge umiditatea dorita, sistemul va porni udarea la urmatorul timp specificat (daca nivelul de umiditate scade sub nivelul setat). Timpul specificat este din nou intarziat cu doua zile.

Da. Scoateti bateriile din senzori si consola de control si reintroduceti-le imediat dupa. Pentru a restarta consola, apasati lung butonul [OK] pana ce apar toate simbolurile pe ecran si pana ce ceasul incepe sa lumineze intermitent. Dupa setarea timpului incepe numaratoarea inversa si senzorul 1 poate fi incorporat. Va rugam sa urmati secventa corecta de instalare atunci cand introduceti bateria.

Diagnosticare ?i rezolvarea problemelor

Textul "ERR" indica o problema la supapa. Este posibil ca supapa sa fie blocata de un corp strain. Pentru a reseta SensoTimer, scoateti si reintroduceti bateria. Inlaturati adaptorul robinet al supapei si cautati obiectul strain. Incercati sa deschideti supapa in modul de udare manual incercand sa inlaturati obiectul prin spalare.

Simbolul radio lumineaza intermitent atunci cand consola de control cauta semnalul radio al senzorului. In cazul in care consola de control nu primeste niciun semnal timp de o ora, pe ecran apare textul "Off". Puteti porni semnalul din nou apasand butonul [ok].

Simbolul radio lumineaza intermitent cand ...
a) distanta dintre senzor si consola de control este prea mare sau este blocata de alte obiecte.
Sfat: Micsorati distanta dintre consola de control si senzor.
b) controla de control se reseteaza.
Semnalul va fi cautat automat dupa jumatate de ora.
Sfat: daca scoateti si introduceti din nou bateria in senzor, semnalul va fi gasit in doar un minut.
c) exista interferente la semnalul radio si consola nu poate gasi senzorul.
Tip: Dupa terminarea interferentei, senzorul va fi gasit automat in cel mult 30 de minute.

Textul "OFF" apare daca:
a) Bateria s-a descarcat.
Daca bateria este descarcata, pe ecran apare textul "OFF". De asemenea, simbolul bateriei de pe ecran va arata ca aceasta este goala. Trebuie sa inlocuiti bateria.
b) Semnalul senzorului nu poate fi gasit.
Cand consola de control, pierde semnalul senzorului, aceasta incepe sa il caute din nou si simbolul radio lumineaza intermitent. In cazul in care consola de control nu primeste niciun semnal timp de o ora, pe ecran apare textul "OFF". In acest caz, simbolul baterie arata starea bateriei si simbolul radio lumineaza intermitent. Reporniti sistemul apasand butonul [ok].

Asigurati-va ca padul senzorului este in contact cu solul. Vedeti instructiunile din "Amplasarea senzorilor".

Stocare pe timp de iarna

Desurubati supapa de la robinet si goliti SensoTimer deschizand supapa in modul manual. Scoateti bateriile din consola de control si din senzor si stocati toate partile intr-un loc ferit de inghet pana primavara urmatoare. Kärcher va recomanda sa folositi baterii noi la inceputul fiecarui sezon de udare.

Piese de schimb

Da, puteti inlocui SensoTimer si puteti folosi apoi un senzor nou. Senzorii sunt disponibili si ca piese de schimb
(piesa numarul: 4.645-499.0).

Pentru detectari corecte padul senzorului trebuie inlocuit anual la inceputul fiecarui sezon de udare pentru. Puteti achizitiona padul folosind codul de produs 2.645-242.0.