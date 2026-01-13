Pistol multifuncțional dinmetal pentru stropit "Premium"
Cu pistolul de pulverizare multifuncțional de înaltă calitate, realizat din metal durabil, diferitele plante pot fi udate în funcție de nevoile acestora. Include un mâner rotativ și un cap de pulverizare fără picurare.
Pistolul metalic multifuncțional Premium, realizat din elemente metalice de înaltă calitate, este extrem de robust și, prin urmare, este și deosebit de durabil. Cele 4 modele de pulverizare ale sale — duș, jet plat orizontal, jet de aerare și ceață fină — îl fac un dispozitiv multi-talentat pentru udarea diferitelor plante cu cerințe individuale. Ceața pulverizată delicată este perfectă pentru plantele sensibile, în timp ce jetul duș este ideal pentru udarea plantelor și a rondurilor de flori, de exemplu. Cu jetul orizontal plat, pot fi curățate, de exemplu, suprafețele ușor murdare. Iar jetul aerator permite un debit mare de apă, care este util pentru umplerea recipientelor. Tehnologia inovatoare a membranei capului de pulverizare, dezvoltată de Kärcher, asigură utilizarea fără picurare. De asemenea, exclusiv de la Kärcher: Mânerul rotativ, cu care declanșatorul blocabil poate fi îndreptat înainte sau înapoi, stă confortabil în mână și oferă un confort individual în timpul operării. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie specială a membranei
- Asigură utilizarea fără picurare, în timpul schimbării modelului de pulverizare și după decuplarea furtunului de alimentare cu apă.
Mâner rotativ
- Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Patru modele selectabile de pulverizare cu funcție de blocare: duș, jet plat, jet aerator, ceață pulverizată
- Modelul corect de pulverizare pentru fiecare zonă de aplicare.
Elemente din plastic moale
- Pentru rezistență la alunecare, confort sporit și protecție împotriva deteriorării.
Elemente metalice de înaltă calitate
- Pentru o robustețe suplimentară și o durată lungă de viață.
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Discul detașabil pentru duș
- Pentru curățarea membranei duzelor blocate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 x 70 x 130
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 4
- Mâner rotativ
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Elemente din plastic moale
- Metal
- Model de pulverizare: pulverizare ceață
- Model de pulverizare: jet orizontal plat
- Model de pulverizare: jet aerator
- Model de pulverizare: aspersor
