Aceasta teava ergonomica de pulverizare Karcher Premium combina detaliul perfect si caracterul practic. Pentru utilizarea versatila in gradina. teava de pulverizare metalica Premium este ideala pentru irigarea gradinilor mici si medii. Este ideala, de asemenea, pentru agatarea cosurilor. Combinatia perfecta a elegantei, a caracteristicilor de prima clasa si a designului ergonomic perfect face teava de pulverizare Premium de la Karcher ideala pentru irigarea fara efort a gradinilor si zonelor mari. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: duzele de pulverizare de la Karcher si tevile sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Caracteristici: unghi cu cap de pulverizare rotativ (180º), teava telescopica (70-105 cm), control de debit practic cu o singura mana (inclusiv functia ON/OFF), carlig de agatare practic, 6 modele de pulverizare.