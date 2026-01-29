DB 120 Kir Sökücü Nozül
K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.
Güçlü döner nozul sayesinde, en inatçı lekeleri bile temizleyebilirsiniz. Dönen jet, kiri zahmetsizce temizler, örneğin yosunlu veya yıpranmış yüzeylerin temizlenmesine yardımcı olur. Özellikle geniş alan performansı sayesinde K 2 ve K 3 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Dönen nokta jeti
Yüksek basınçla güçlü temizlik
- İnatçı kirlerin hedeflenmiş temizliği.
Süngü bağlantısı
- Son derece kullanıcı dostu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|450 x 41 x 41
2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Araçlar
- İnatçı kirler bile
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Yosun