Güçlü döner nozul sayesinde, en inatçı lekeleri bile temizleyebilirsiniz. Dönen jet, kiri zahmetsizce temizler, örneğin yosunlu veya yıpranmış yüzeylerin temizlenmesine yardımcı olur. Özellikle geniş alan performansı sayesinde K 2 ve K 3 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.