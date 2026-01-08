Der universell einsetzbare, hochkonzentrierte, alkalische PressurePro Aktivreiniger RM 81 eco!efficiency ist eine Besonderheit unter den Reinigern aus unserem Angebot, denn er wurde speziell zur Verwendung mit Hochdruckreinigern mit eco!efficiency-Modus von Kärcher entwickelt (jedoch auch mit allen anderen HD-Reinigern einsetzbar). So entfaltet dieses leistungsstarke Hochdruckreinigungskonzentrat bereits bei 60 °C Wassertemperatur seine volle Reinigungskraft, ist zudem sehr sparsam dosierbar (ab 0,2 %), besonders umweltverträglich und materialschonend – auch auf lackierten Flächen. Die hochkonzentrierte, ölabscheiderfreundliche und silikonfreie Formulierung entfernt mühelos starke Öl-, Fett-, Protein-, Zucker- und Mineralverschmutzungen und eignet sich für unzählige Anwendungen von der Lebensmittelindustrie über die Landwirtschaft bis hin zum Transportgewerbe. Oberflächen, Transportbänder, Kisten, Tanks, Fässer, Kühlräume in gewerblichen Küchen, Metzgereien, Schlachtereien reinigt er genauso kraftvoll wie Landmaschinen und andere Fahrzeuge, Motoren, Teile oder Planen. Dazu ist er auch in der Dampfstufe bei bis zu 150 °C einsetzbar.