La puissante batterie de rechange au lithium-ion pour tous les modèles d'aspirateurs poussières VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax et VC 7 Signature Line permet de prolonger l'autonomie jusqu'à 50 minutes sans recharge intermédiaire. Lorsqu'elle est vide, la première batterie se retire rapidement et facilement à l'aide d'un système de déverrouillage à deux touches. La batterie de rechange peut alors être insérée. Et le travail peut reprendre aussitôt ! Un afficheur à LED à 3 niveaux indique le niveau de charge. Pratique et confortable : la batterie de rechange peut être chargée séparément, ce qui permet d'éviter une interruption de travail prolongée.