Batterie de rechange
Passer l'aspirateur à fond et sans stress : cette batterie de rechange offre 50 minutes d'autonomie supplémentaire pour tous les aspirateurs à batterie des gammes VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax et VC 7 Signature Line.
La puissante batterie de rechange au lithium-ion pour tous les modèles d'aspirateurs poussières VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax et VC 7 Signature Line permet de prolonger l'autonomie jusqu'à 50 minutes sans recharge intermédiaire. Lorsqu'elle est vide, la première batterie se retire rapidement et facilement à l'aide d'un système de déverrouillage à deux touches. La batterie de rechange peut alors être insérée. Et le travail peut reprendre aussitôt ! Un afficheur à LED à 3 niveaux indique le niveau de charge. Pratique et confortable : la batterie de rechange peut être chargée séparément, ce qui permet d'éviter une interruption de travail prolongée.
Caractéristiques et avantages
Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
La recharge est possible indépendamment du rangement de l'appareil.
Cellule lithium-ion puissante
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|149 x 83 x 49