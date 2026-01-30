Batterij voor VC 6/7 Cordless

De vervangende batterij biedt 50 min werktijd voor alle stofzuigers uit de VC 6 ourFamily, VC 7 Cordless yourMax en VC 7 Signature Line series.

Kenmerken en voordelen
Drietraps LED-display fungeert als een intuïtieve batterijniveau-indicator
Opladen is mogelijk onafhankelijk van de opslag van het apparaat.
Krachtige lithium-ioncel
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 149 x 83 x 49