Batterij voor VC 6/7 Cordless
De vervangende batterij biedt 50 min werktijd voor alle stofzuigers uit de VC 6 ourFamily, VC 7 Cordless yourMax en VC 7 Signature Line series.
De vervangende batterij biedt 50 min werktijd voor alle stofzuigers uit de VC 6 ourFamily, VC 7 Cordless yourMax en VC 7 Signature Line series.
Kenmerken en voordelen
Drietraps LED-display fungeert als een intuïtieve batterijniveau-indicator
Opladen is mogelijk onafhankelijk van de opslag van het apparaat.
Krachtige lithium-ioncel
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|149 x 83 x 49