Rotabuse, petit, 040

Des pertes de puissance internes minimes et une qualité de faisceau maximale caractérisent la nouvelle rotabuse haute performance (taille de buse 040) - et permettent une performance de surface et de nettoyage jusqu'à 50% supérieurs à ceux du modèle précédent. Grâce au jet ponctuel rotatif, il atteint une pression de travail de max. 180 bars / 18 MPa et une température de l'eau jusqu'à 60 ° C 10 fois la puissance de nettoyage par rapport aux buses haute pression conventionnelles. En outre, cette buse est très convainqueur avec une buse en céramique et un anneau de roulement en céramique pour une durée de vie maximale.