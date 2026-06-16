Rotabuse, petit, 040
Avec un jet crayon rotatif pour plus d'enlèvement de matière: la nouvelle rotabuse haute performance avec taille de buse 040 offre jusqu'à 50% de performances de surface et de nettoyage en plus que son prédécesseur.
Des pertes de puissance internes minimes et une qualité de faisceau maximale caractérisent la nouvelle rotabuse haute performance (taille de buse 040) - et permettent une performance de surface et de nettoyage jusqu'à 50% supérieurs à ceux du modèle précédent. Grâce au jet ponctuel rotatif, il atteint une pression de travail de max. 180 bars / 18 MPa et une température de l'eau jusqu'à 60 ° C 10 fois la puissance de nettoyage par rapport aux buses haute pression conventionnelles. En outre, cette buse est très convainqueur avec une buse en céramique et un anneau de roulement en céramique pour une durée de vie maximale.
Caractéristiques et avantages
Jusqu'à 50% de nettoyage et de performances de surface supérieures à celles de son prédécesseur
- Énorme gain de temps.
Pertes de performances minimisées et qualité de faisceau améliorée
- Grâce à un effet nettoyant supérieur, la saleté tenace est éliminée.
Le jet de la buse rotative combine les avantages d'un jet crayon et du jet plat.
- Grande puissance de nettoyage.
Buse céramique et lbague de roulement en céramique
- Durée de vie maximale.
Puissance de nettoyage élevée
- Enlève rapidement les salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|180
|Pression (bar)
|max. 180
|Température (°C)
|max. 60
|Taille de buse ( )
|40
|Taille
|petit
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|90 x 57 x 57