Vuilfrees, klein, 040

Met roterende puntstraal voor een efficiëntere verwijdering van het vuil: de nieuwe, krachtige vuilfrees met sproeiergrootte 040 behaalt tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger.

De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 040) biedt als voordelen een minimaal krachtverlies en een maximale sproeikwaliteit, waardoor hij tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties behaalt dan zijn voorganger. Dankzij de roterende punstraal, behaalt hij een 10 maal hogere reinigingskracht in vergelijking met de traditionele hogedruksproeiers met een maximale werkdruk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur tot 60°C. Met keramische sproeier en lagerring voor een maximale werktijd.

Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
  • Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
  • Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
  • Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
  • Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
  • Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 180
Werkdruk (bar) max. 180
Temperatuur (°C) max. 60
Sproeiergrootte ( ) 40
Grootte klein
Aansluitdraad EASY!Lock
Kleur antraciet
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 90 x 57 x 57