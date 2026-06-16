Vuilfrees, klein, 040

De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 040) biedt als voordelen een minimaal krachtverlies en een maximale sproeikwaliteit, waardoor hij tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties behaalt dan zijn voorganger. Dankzij de roterende punstraal, behaalt hij een 10 maal hogere reinigingskracht in vergelijking met de traditionele hogedruksproeiers met een maximale werkdruk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur tot 60°C. Met keramische sproeier en lagerring voor een maximale werktijd.