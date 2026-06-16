Vuilfrees, klein, 040
Met roterende puntstraal voor een efficiëntere verwijdering van het vuil: de nieuwe, krachtige vuilfrees met sproeiergrootte 040 behaalt tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger.
De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 040) biedt als voordelen een minimaal krachtverlies en een maximale sproeikwaliteit, waardoor hij tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties behaalt dan zijn voorganger. Dankzij de roterende punstraal, behaalt hij een 10 maal hogere reinigingskracht in vergelijking met de traditionele hogedruksproeiers met een maximale werkdruk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur tot 60°C. Met keramische sproeier en lagerring voor een maximale werktijd.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
- Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
- Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
- Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
- Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Sproeiergrootte ( )
|40
|Grootte
|klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 57 x 57