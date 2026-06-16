Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Hij wordt gebruikt voor de eenvoudige en grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen. Het apparaat beschikt over een messing cilinderkop en een hoogwaardige staalversterkte hogedrukslang, wat resulteert in minder slijtage en een hoge duurzaamheid. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de componenten, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base wordt gebruikt voor het handig opbergen van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock-snelsluitingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele schroefverbindingen.