Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic

De compacte en robuuste HD 5/11 E EB+ Foam Classic hogedrukreiniger is uitgerust met een messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.

Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Hij wordt gebruikt voor de eenvoudige en grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen. Het apparaat beschikt over een messing cilinderkop en een hoogwaardige staalversterkte hogedrukslang, wat resulteert in minder slijtage en een hoge duurzaamheid. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de componenten, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base wordt gebruikt voor het handig opbergen van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock-snelsluitingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele schroefverbindingen.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Accessoires van hoge kwaliteit
Accessoires van hoge kwaliteit
eco!Booster De Classic foamlans Een roestvrijstalen lans van 600 mm.
Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Weinig slijtage en lange levensduur
Weinig slijtage en lange levensduur
Hoogwaardige messing cilinderkop. Roestvrij stalen plunjers met keramische coating Automatische drukvermindering
Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Talrijke opbergmogelijkheden
Talrijke opbergmogelijkheden
Houder voor het opbergen van sproeiers Lanshouder Lanshouder
EASY!Lock snelkoppeling
  • Korte insteltijden (montage en demontage)
  • Snelle vervanging van accessoires
  • Intuïtieve bediening
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 200 - 240
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 500
Temperatuur watertoevoer (°C) 60
Werkdruk (bar) 110
Max. druk (bar) 160
Vermogen (kW) 2,2
Stroomkabel (m) 5
Sproeiergrootte 036
Watertoevoer 3/4″
Draagbaarheid kar
Kleur antraciet
Gewicht zonder toebehoren (kg) 18
Gewicht (incl. doos) (kg) 25,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 334 x 366 x 954

Inbegrepen bij levering

  • eco!Booster
  • Sproeilans: 600 mm
  • Schuimlans

Uitvoering

  • 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
  • Drukuitschakeling
Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Toepassingen
  • Voor het reinigen van voertuigen
  • Voor het reinigen van machines en gereedschap (op de bouwplaats)
  • Voor het reinigen van tuinen (muren, paden, paviljoens)
  • Voor spontane reiniging van kleine oppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 5/11 E EB+ Foam Classic

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.