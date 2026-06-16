Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic
De compacte en robuuste HD 5/11 E EB+ Foam Classic hogedrukreiniger is uitgerust met een messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.
Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Hij wordt gebruikt voor de eenvoudige en grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen. Het apparaat beschikt over een messing cilinderkop en een hoogwaardige staalversterkte hogedrukslang, wat resulteert in minder slijtage en een hoge duurzaamheid. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de componenten, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base wordt gebruikt voor het handig opbergen van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock-snelsluitingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele schroefverbindingen.
Kenmerken en voordelen
Accessoires van hoge kwaliteiteco!Booster De Classic foamlans Een roestvrijstalen lans van 600 mm.
Weinig slijtage en lange levensduurHoogwaardige messing cilinderkop. Roestvrij stalen plunjers met keramische coating Automatische drukvermindering
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van sproeiers Lanshouder Lanshouder
EASY!Lock snelkoppeling
- Korte insteltijden (montage en demontage)
- Snelle vervanging van accessoires
- Intuïtieve bediening
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|200 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|110
|Max. druk (bar)
|160
|Vermogen (kW)
|2,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|036
|Watertoevoer
|3/4″
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inbegrepen bij levering
- eco!Booster
- Sproeilans: 600 mm
- Schuimlans
Uitvoering
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschap (op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van tuinen (muren, paden, paviljoens)
- Voor spontane reiniging van kleine oppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.