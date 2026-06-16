Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en robuustheid. De HD 5/11 E Classic wordt gebruikt voor eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, maar ook opritten en terassen. Hij heeft een hoogwaardige messing cilinderkop en met staal versterkte slang wat resulteert in weinig slijtage en een hoge duurzaamheid. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de onderdelen, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base wordt gebruikt voor het handig opbergen van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock snelsluitingen, waarmee aanzienlijk sneller kan worden gewerkt in vergelijking met conventionele schroefkoppelingen.