Hogedrukreiniger HD 5/11 Classic
Compacte, robuuste en kwalitatieve HD 5/11 E Classic hogedrukreiniger. Met messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.
Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en robuustheid. De HD 5/11 E Classic wordt gebruikt voor eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, maar ook opritten en terassen. Hij heeft een hoogwaardige messing cilinderkop en met staal versterkte slang wat resulteert in weinig slijtage en een hoge duurzaamheid. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de onderdelen, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base wordt gebruikt voor het handig opbergen van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock snelsluitingen, waarmee aanzienlijk sneller kan worden gewerkt in vergelijking met conventionele schroefkoppelingen.
Kenmerken en voordelen
Weinig slijtage en lange levensduurHoogwaardige messing cilinderkop. Roestvrij stalen plunjers met keramische coating Automatische drukvermindering
Accessoires van hoge kwaliteit840 mm lange roestvrijstalen lans Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking Professioneel hogedrukpistool met roestvrij stalen ventiel
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van sproeiers Lanshouder Lanshouder
EASY!Lock snelkoppeling
- Korte insteltijden (montage en demontage)
- Snelle vervanging van accessoires
- Intuïtieve bediening
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|200 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|110
|Max. druk (bar)
|160
|Vermogen (kW)
|2,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|036
|Watertoevoer
|3/4″
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inbegrepen bij levering
- Powersproeier
- Sproeilans: 840 mm
- Lengte hogedrukslang: 10 m
Uitvoering
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschap (op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van tuinen (muren, paden, paviljoens)
- Voor spontane reiniging van kleine oppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 5/11 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.