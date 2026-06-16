Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1

Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.