Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2
Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Matériau
|Acier, chromé
|Longueur (mm)
|505
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|505 x 40 x 40