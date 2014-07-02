Tuyau d'évacuation 76 x 157 mm D199
Tuyau d'évacuation (raccord ovale, diamètre 157 mm) pour le raccordement aux nettoyeurs haute pression à eau chaude. Avec coupure de tirage pour le raccordement au tuyau d'évacuation de fumée. Pour un diamètre de tuyau d'évacuation de fumée jusqu'à 200 mm.
Ce tuyau d'évacuation a été développé spécialement pour le raccordement aux nettoyeurs haute pression à eau chaude. Avec sa cote de raccordement ovale de 76 × 157 millimètres et un diamètre total de 199 millimètres, il assure une évacuation sécurisée et efficace des gaz d'échappement hors de l'appareil. La coupure de tirage intégrée permet un raccordement dans les règles de l'art et sécurisé au tuyau d'évacuation de fumée, prévient les reflux et contribue à un fonctionnement optimal du système d'eau chaude.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|200
|Poids emballage inclus (kg)
|2,1
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Pour le raccordement de systèmes d'évacuation des gaz aux nettoyeurs haute pression à eau chaude utilisés de manière stationnaire