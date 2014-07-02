Ce tuyau d'évacuation a été développé spécialement pour le raccordement aux nettoyeurs haute pression à eau chaude. Avec sa cote de raccordement ovale de 76 × 157 millimètres et un diamètre total de 199 millimètres, il assure une évacuation sécurisée et efficace des gaz d'échappement hors de l'appareil. La coupure de tirage intégrée permet un raccordement dans les règles de l'art et sécurisé au tuyau d'évacuation de fumée, prévient les reflux et contribue à un fonctionnement optimal du système d'eau chaude.