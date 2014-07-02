Rookgasafvoer

Deze uitlaatpijpadapter is speciaal ontworpen voor aansluiting op warmwater-hogedrukreinigers. Met zijn ovale aansluitafmetingen van 76 × 157 millimeter en een totale diameter van 199 millimeter zorgt hij voor een veilige en efficiënte afvoer van uitlaatgassen van de machine. De geïntegreerde trekonderbreker maakt een professionele en veilige aansluiting op het rookgaskanaal mogelijk, voorkomt terugstroming en draagt bij aan een optimale werking van het warmwatersysteem.