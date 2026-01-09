Raccord laiton cuisine et s.d.b
Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.
Compatible avec les robinets dont le diamètre du filetage des de 26,4 mm (G3/4") - Filetage femelle en laiton : grande solidité, renforce la fixation au robinet - Protection du filetage : fixation facilitée et protection du filetage laiton -Système clic
Caractéristiques et avantages
Filetage intérieur en laiton
- Robustesse garantie
Protection en laiton
- Pour un raccord facile
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|54 x 34 x 34
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Appareils et outils de jardinage