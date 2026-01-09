Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de kraanaansluiting voor het aansluiten van een tuinslang op een binnenkraan met binnendraad. Deze kwaliteitsvolle kraanaansluiting is geschikt voor alle standaard tuinslangen en is ergonomisch ontworpen voor een eenvoudige hantering. De stevige messing binnendraad met draadbescherming zorgt voor een gemakkelijke aansluiting. De kraanaansluiting is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.