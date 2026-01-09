Aansluiting voor binnen sanitair
Kraanaanlsuiting voor het aansluiten van een slang op een binnenkraan met binnendraad. Robuuste messing draad.
Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld, de kraanaansluiting voor het aansluiten van een tuinslang op een binnenkraan met binnendraad. Deze kwaliteitsvolle kraanaansluiting is geschikt voor alle standaard tuinslangen en is ergonomisch ontworpen voor een eenvoudige hantering. De stevige messing binnendraad met draadbescherming zorgt voor een gemakkelijke aansluiting. De kraanaansluiting is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Aansluiting met messing binnendraad
- Gegarandeerde stevigheid
Draadbescherming
- Voor een eenvoudige aansluiting
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|54 x 34 x 34
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Tuingereedschap en -uitrusting