Raccord universel Premium
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.
Connecter, débrancher et réparer en toute simplicité – grâce au raccord rapide universel Premium de haute qualité de Kärcher en aluminium anticorrosion et muni de poignées en plastique souple pour une manipulation particulièrement aisée. Le système flexible à connecteur enfichable facilite considérablement l'arrosage des petits et grands jardins et surfaces. Parce que le bon fonctionnement des nez de robinet et raccords de tuyaux est la base de chaque bon système d'arrosage. Le raccord rapide universel Premium est compatible avec les trois diamètres de flexibles les plus courants ainsi qu'avec tous les systèmes à encliqueter disponibles.
Caractéristiques et avantages
Grip plastique souple
- Pour une prise en main facile.
Bague aluminium anodisé pour le flexible
- Robustesse garantie
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 39 x 40
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
RÉCOMPENSES
Raccord rapide Premium Universal
Le raccord rapide Premium Universal a obtenu la note « Bien » (1,5) au test pratique du magazine « selbst ist der Mann ».