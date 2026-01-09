Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de Kärcher premium roestvrije aluminium universele slangkoppeling met zachte plastiek grip voor een uiterst comfortabele bediening. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De premium universele slangkoppelingen zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.