Premium slangstuk Uni
Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.
Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de Kärcher premium roestvrije aluminium universele slangkoppeling met zachte plastiek grip voor een uiterst comfortabele bediening. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De premium universele slangkoppelingen zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Zachte kunststof grip
- Voor een eenvoudig gebruik
Slanggreep gemaakt van corrosie-vrij aluminium
- Gegarandeerde stevigheid
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 39 x 40
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting
Goed Slangkoppeling Premium universeel
De premium universele slangkoppeling kreeg bij de test van het tijdschrift 'selbst ist der Mann' de beoordeling 'Goed'.