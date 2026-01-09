Premium slangstuk Uni

Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.

Aankoppelen, loskoppelen en herstellen wordt véél eenvoudiger – met de Kärcher premium roestvrije aluminium universele slangkoppeling met zachte plastiek grip voor een uiterst comfortabele bediening. Handige kraan- en slangaansluitingen zijn essentieel voor een goed bewateringssysteem. De premium universele slangkoppelingen zijn compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters en met alle beschikbare click-systemen.

Kenmerken en voordelen
Zachte kunststof grip
  • Voor een eenvoudig gebruik
Slanggreep gemaakt van corrosie-vrij aluminium
  • Gegarandeerde stevigheid
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 39 x 40
Premium slangstuk Uni
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting

ONDERSCHEIDINGEN

Slangkoppelingen Premium

Goed Slangkoppeling Premium universeel

De premium universele slangkoppeling kreeg bij de test van het tijdschrift 'selbst ist der Mann' de beoordeling 'Goed'.