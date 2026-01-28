Altijd perfect opgeborgen: de stijlvolle slangenbox wordt ruimtebesparend aan de muur bevestigd en met een aansluitslang aangesloten op de kraan. Dankzij de muurbeugel kan de slangenbox meer dan 180° worden gedraaid en bereikt zo moeiteloos elke hoek van de tuin. De tuinslang kan eenvoudig worden verlengd tot een maximale lengte van 20 meter. Er zijn bijbehorende vergrendeltrappen: De slang wordt met korte tussenpozen volledig automatisch vergrendeld. Een lichte ruk aan het uiteinde van de slang ontgrendelt de vergrendeling, waardoor de slang automatisch en gecontroleerd kan worden ingetrokken, zonder knikken of knopen. Met het innovatieve FlexChange montagesysteem kan de slangbox zonder gereedschap van de muurbeugel worden gehaald. Hierdoor kan hij gemakkelijk worden opgeborgen in de winter of flexibel worden gebruikt tussen de muurbeugel en de grondspies, die verkrijgbaar is als optioneel accessoire. De slangenbox is ook UV- en vorstbestendig en kan dus het hele jaar door aan de muur worden bevestigd. Er kan een kabelslot worden bevestigd om diefstal te voorkomen. Kärcher biedt 5 jaar garantie op het product.