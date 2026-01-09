De hoogste eisen vragen materiaal van de beste kwaliteit. Het metalen Premium spuitpistool ligt niet alleen comfortabel in de hand, het is ook uiterste robuust en gaat lang mee dankzij de metalen afwerking. De draaibare handgreep met zijn vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, waardoor een uitzonderlijke bedieningscomfort wordt geleverd dat u alleen bij Kärcher vindt. De waterstroom kan naar wens met één hand worden aangepast met de regelbare koppeling. Bovendien is het metalen Premium spuitpistool uitgerust met 2 sproeipatronen: de puntstraal en de kegelstraal. Deze kunnen continu naar wens worden aangepast. Bijvoorbeeld voor het sproeien van uw bloemen- en plantenbedden of voor de verwijdering van grof vuil van uw terrars of uw tuinmeubilair. Trouwens: de spuitpistolen en aansluitstukken van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.