Premium metalen spuitpistool
Het hoogkwalitatieve, extra robuuste, metalen Premium spuitpistool is gemaakt voor bijzonder langdurig sproeiplezier, en ligt zeer comfortabel in de hand.
De hoogste eisen vragen materiaal van de beste kwaliteit. Het metalen Premium spuitpistool ligt niet alleen comfortabel in de hand, het is ook uiterste robuust en gaat lang mee dankzij de metalen afwerking. De draaibare handgreep met zijn vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, waardoor een uitzonderlijke bedieningscomfort wordt geleverd dat u alleen bij Kärcher vindt. De waterstroom kan naar wens met één hand worden aangepast met de regelbare koppeling. Bovendien is het metalen Premium spuitpistool uitgerust met 2 sproeipatronen: de puntstraal en de kegelstraal. Deze kunnen continu naar wens worden aangepast. Bijvoorbeeld voor het sproeien van uw bloemen- en plantenbedden of voor de verwijdering van grof vuil van uw terrars of uw tuinmeubilair. Trouwens: de spuitpistolen en aansluitstukken van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreep
- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekker
- Voor een handige en constante besproeiing
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).
Zachte plastic elementen
- Voor een goede slipweerstand, een groter comfort en een goede bescherming tegen beschadiging.
Hoogkwalitatieve metalen elementen
- Voor extra robuustheid en een lange levensduur.
- Ligt bijzonder goed in de hand voor een comfortabele bediening.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|225 x 42 x 105
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Zachte plastic elementen
- metaal
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
Toebehoren
Onderdelen Premium metalen spuitpistool
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.