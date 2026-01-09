Premium multifunctioneel spuitpistool
Met dit hoogkwalitatief, multifunctioneel spuitpistool gemaakt uit duurzaam metaal, kunnen verschillende planten naar wens worden gesproeid. Bevat een draaibare handgreep en een druppelvrije spuitkop.
Het metalen multifunctionele Premium spuitpistool, gemaakt uit hoogkwalitatieve metalen onderdelen, is uiterst robuust en gaat daardoor bijzonder lang mee. Dankzij zijn 4 sproeipatronen – douchestraal, horizontale vlakke straal, aeratorstraal en fijne nevelstraal – is dit toestel een multitalent voor het besproeien van verschillende planten met elk hun individuele eisen. De zachte nevelstraal is perfect voor gevoelige planten, terwijl de douchestraal dan weer ideaal is voor het sproeien van bloemen- en plantenbedden. Met de horizontale vlakstraal kunnen licht vervuilde oppervlakken worden schoongemaakt. En met de aerator-straal hebt u een hogere waterdoorstroming wat handig is voor het vullen van containers. De innovatieve membraantechnologie op de sproeikop, ontwikkeld door Kärcher, zorgt voor een druppelvrij gebruik. En dit is ook exclusief aan Kärcher: het draaibare handvat, met vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, waardoor het comfortabel in de hand ligt en zorgt voor een individueel bedieningscomfort. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Speciale membraantechnologie
- Garandeert een druppelvrij gebruik als u het sproeipatroon verandert en nadat het water is afgesloten.
Draaibare handgreep
- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekker
- Voor een handige en constante besproeiing
Keuze uit vier sproeipatronen met vergrendelingsfunctie: douchestraal, vlakke straal, aerator-straal, spuitnevel
- Het juiste sproeipatroon voor elke toepassing.
Zachte plastic elementen
- Voor een goede slipweerstand, een groter comfort en een goede bescherming tegen beschadiging.
Hoogkwalitatieve metalen elementen
- Voor extra stevigheid en een lange levensduur.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Afneembare douchelans
- Om de membranen van verstopte sproeiers te reinigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 70 x 130
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 4
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Zachte plastic elementen
- metaal
- Sproeipatroon: mist
- Sproeipatroon: horizontale vlakstraal
- Sproeipatroon: luchmengstraal
- Sproeipatroon: sprinkler
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor de reiniging van bladeren
- Voor het voorzichtig sproeien van gevoelige planten, zoals zaaigoed
- Hagen, struiken
