Het metalen multifunctionele Premium spuitpistool, gemaakt uit hoogkwalitatieve metalen onderdelen, is uiterst robuust en gaat daardoor bijzonder lang mee. Dankzij zijn 4 sproeipatronen – douchestraal, horizontale vlakke straal, aeratorstraal en fijne nevelstraal – is dit toestel een multitalent voor het besproeien van verschillende planten met elk hun individuele eisen. De zachte nevelstraal is perfect voor gevoelige planten, terwijl de douchestraal dan weer ideaal is voor het sproeien van bloemen- en plantenbedden. Met de horizontale vlakstraal kunnen licht vervuilde oppervlakken worden schoongemaakt. En met de aerator-straal hebt u een hogere waterdoorstroming wat handig is voor het vullen van containers. De innovatieve membraantechnologie op de sproeikop, ontwikkeld door Kärcher, zorgt voor een druppelvrij gebruik. En dit is ook exclusief aan Kärcher: het draaibare handvat, met vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, waardoor het comfortabel in de hand ligt en zorgt voor een individueel bedieningscomfort. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.