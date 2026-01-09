Deze ergonomische Kärcher Premium sproeilans combineert perfecte details met een groot gebruiksgemak. Voor een veelzijdig gebruik in de tuin. De Premium metalen sproeilans is ideaal voor de bewatering van kleine en middelgrote oppervlakken en tuinen. De telescopische sproeilans is ook ideaal voor hangende plantenbakken. De perfecte combinatie van elegantie, eersteklas kenmerken en een perfect ergonomisch design maken van deze Premium sproeilans van Kärcher het ideale toestel voor een moeiteloze bewatering van grote tuinen en oppervlakken. Kortom: de ideale oplossing voor tal van taken in de tuin. Opmerking: de Kärcher sproeilansen zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen. Zijn kenmerken: draaibare sproeikop (180°), telescopische lans (70-105 cm), comfortabele bediening met één hand (inclusief AAN/UIT functie), handige ophanghaak, 6 sproeipatronen.