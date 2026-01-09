Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM
Robuuste en duurzame Premium sproeilans uit de topklasse. Voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken. Verschillende gebruikgsgebieden - van het sproeien op grondniveau tot werken boven uw hoofd.
Deze ergonomische Kärcher Premium sproeilans combineert perfecte details met een groot gebruiksgemak. Voor een veelzijdig gebruik in de tuin. De Premium metalen sproeilans is ideaal voor de bewatering van kleine en middelgrote oppervlakken en tuinen. De telescopische sproeilans is ook ideaal voor hangende plantenbakken. De perfecte combinatie van elegantie, eersteklas kenmerken en een perfect ergonomisch design maken van deze Premium sproeilans van Kärcher het ideale toestel voor een moeiteloze bewatering van grote tuinen en oppervlakken. Kortom: de ideale oplossing voor tal van taken in de tuin. Opmerking: de Kärcher sproeilansen zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen. Zijn kenmerken: draaibare sproeikop (180°), telescopische lans (70-105 cm), comfortabele bediening met één hand (inclusief AAN/UIT functie), handige ophanghaak, 6 sproeipatronen.
Kenmerken en voordelen
6 sproeipatronenVoor een besproeiing op aanvraag
Telescopische lans (70-105 cm)Voor alle toepassingen
Comfortabele bediening met één hand inclusief AAN/UIT functieVoor een eenvoudige en comfortabele bediening
Beweegbare sproeier (180 °)
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Comfortabele opberging op een open haak
- Kan eenvoudig worden opgeborgen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|780 x 150 x 66
Uitvoering
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: mist
- Sproeipatroon: horizontale vlakstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
- Sproeipatroon: sprinkler
- Sproeipatroon: vertikale vlakstraal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting