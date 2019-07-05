Deux spécialistes. Une mission : la propreté irréprochable de vos surfaces d'exploitation.
Fini le nettoyage des sols fait à moitié ! Notre « duo parfait » allie excellentes performances de balayage et nettoyage humide en profondeur. Spécialement conçue pour répondre aux exigences élevées des secteurs de la logistique et de l'industrie, cette méthode de nettoyage assure propreté, sécurité et efficacité sur chaque mètre carré.
Le processus de nettoyage idéal
En nettoyant efficacement, vous économisez non seulement du temps et de la main-d'œuvre, mais vous réduisez également la consommation d'agents de nettoyage et de consommables.
De plus, vos machines de nettoyage durent plus longtemps et le risque de temps d'arrêt est réduit. Votre surface est mieux entretenue et votre entreprise bénéficie d'une meilleure image vis-à-vis des clients, des visiteurs et des employés.
Problématique : la lutte quotidienne contre la saleté à grande échelle
Dans les bâtiments industriels et les entrepôts à forte fréquentation, plusieurs mondes se croisent. Un seul cycle de nettoyage ne suffit souvent pas pour venir à bout des diverses salissures. Une problématique que vous connaissez ?
- Salissures mixtes : les saletés grossières comme les éclats de bois, les restes d'emballage ou les copeaux métalliques, y côtoient des salissures adhérentes tenaces, comme les dépôts d'abrasion des pneus, les taches d'huile et la poussière fine.
- Course à la productivité : chaque temps d'arrêt coûte de l'argent. Des temps de nettoyage trop longs ou des résultats insuffisants perturbent les processus opérationnels et mobilisent du personnel qui serait plus utile ailleurs.
- Risques de sécurité liés aux poussières : les poussières en suspension mettent non seulement en danger la santé de votre personnel, mais peuvent aussi endommager les marchandises et les équipements électroniques sensibles comme les convoyeurs ou les capteurs. De plus, la poussière et la saleté peuvent provoquer le dérapage d'engins de manutention (chariots élévateurs) et compromettre leur sécurité de déplacement.
Solution : le « duo parfait » – une propreté systématique convaincante
D'abord le balayage :
La puissante balayeuse ramasse la saleté grossière non adhérente et prépare ainsi parfaitement le sol pour un nettoyage en profondeur.
Puis le lavage :
L'autolaveuse aspirante élimine les salissures les plus tenaces sur la surface pré-nettoyée et assure un sol propre et hygiénique, immédiatement sec.
Résultat :
Cette approche systématique garantit un résultat impossible à obtenir avec une seule machine combinée.
Balayeuse : élimination des saletés grossières
La balayeuse est la spécialiste du nettoyage de toutes les salissures non adhérentes. Elle est en première ligne pour lutter contre la saleté dans votre bâtiment ou sur vos sols.
Ramassage optimal :
Poussière fine, sable, granulat ou éclats de palettes – le principe de balayage efficace garantit un ramassage complet des saletés en un seul passage.
Fixe les poussières au lieu de les disperser :
Les systèmes d'aspiration et de filtration ultra-performants veillent à ce que la poussière atterrisse dans le réservoir et non dans l'air ambiant. Cela protège le personnel, les marchandises et le matériel sensible.
Polyvalence hors pair :
Pour le pré-nettoyage à l'intérieur ou pour le maintien de la propreté des surfaces extérieures – la balayeuse peut s'utiliser partout.
Conception robuste :
Conçue pour une utilisation intensive dans l'industrie et la logistique, cette machine impressionne par sa longévité et sa fiabilité, même lorsqu'elle est utilisée par plusieurs équipes.
Autolaveuse aspirante : propreté hygiénique et sécurité
Une fois le sol nettoyé à sec, notre autolaveuse aspirante déploie toute son efficacité. Elle concentre sa puissance sur les salissures tenaces et laisse une finition impeccable.
Nettoyage en profondeur :
Grâce à une pression optimale des brosses sur le sol et à un dosage précis du détergent, même les taches d'huile et de graisse séchées ou les dépôts tenaces d'abrasion des pneus sont vigoureusement éliminés.
Sol immédiatement praticable :
La raclette performante assure une récupération efficace de l'eau et laisse un sol propre, sans traces, surtout immédiatement sec. Cela minimise les temps d'arrêt et optimise la sécurité au travail.
Utilisation efficace des ressources :
Les systèmes intelligents de dosage de l'eau et du détergent garantissent une efficacité maximale et une consommation minimale, et donc la réduction de vos coûts d'exploitation.
L'effet de synergie : un plus un fait plus que deux
La véritable force de ce « duo parfait » réside dans sa parfaite complémentarité. Cette combinaison offre des avantages qui vont bien au-delà des performances de chaque machine.
Qualité de nettoyage supérieure : aucune trace laissée par les saletés grossières.
Frais de maintenance réduits : usure nettement moins importante au niveau des raclettes d'aspiration, des flexibles et des filtres de l'autolaveuse aspirante.
Efficacité maximale : lors du lavage avec l'autolaveuse aspirante, la puissance chimique du détergent agit pleinement sur la surface cible au lieu d'être neutralisée par les saletés non adhérentes. De plus, l'utilisation régulière d'une balayeuse permet d'espacer les intervalles de nettoyage humide, ce qui économise du temps et des ressources.
Sécurité accrue : grâce à un pré-balayage efficace, le nettoyage et l'aspiration de l'autolaveuse aspirante sont optimisés, ce qui permet au suceur d'aspiration de récupérer parfaitement l'eau.
Combinaisons possibles
Surface
1 – 200 m²
Lavage
Balai à main
Balayage
Serpillière
Surface
200 – 1000 m²
Lavage
Balayage
Surface
600 – 2500 m²
Lavage
Balayage
Surface
1500 – 5000 m²
Lavage
Balayage
Surface
3000 – 10 000 m²
Lavage
Balayage
Surface
>10 000 m²
Lavage
Balayage
Domaines d'application : sites industriels et logistiques
Le « duo parfait » est la solution de nettoyage idéale pour toutes les surfaces de grande taille soumises à des exigences de propreté élevées :
Centres logistiques et entrepôts :
Pour un flux de marchandises fluide grâce à des voies de circulation propres et sûres.
Sites de production et de fabrication :
Garantie du respect des normes de propreté et protection de vos installations.
Réception des marchandises et zones de chargement :
Une première impression de propreté et de professionnalisme pour vos fournisseurs et vos clients.
Parkings couverts et souterrains :
La solution contre les dépôts massifs d'abrasion des pneus, de sel et d'humidité.