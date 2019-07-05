Deux spécialistes. Une mission : la propreté irréprochable de vos surfaces d'exploitation.

Balayeuse : élimination des saletés grossières

La balayeuse est la spécialiste du nettoyage de toutes les salissures non adhérentes. Elle est en première ligne pour lutter contre la saleté dans votre bâtiment ou sur vos sols.

Ramassage optimal :

Poussière fine, sable, granulat ou éclats de palettes – le principe de balayage efficace garantit un ramassage complet des saletés en un seul passage.

Fixe les poussières au lieu de les disperser :

Les systèmes d'aspiration et de filtration ultra-performants veillent à ce que la poussière atterrisse dans le réservoir et non dans l'air ambiant. Cela protège le personnel, les marchandises et le matériel sensible.

Polyvalence hors pair :

Pour le pré-nettoyage à l'intérieur ou pour le maintien de la propreté des surfaces extérieures – la balayeuse peut s'utiliser partout.

Conception robuste :

Conçue pour une utilisation intensive dans l'industrie et la logistique, cette machine impressionne par sa longévité et sa fiabilité, même lorsqu'elle est utilisée par plusieurs équipes.