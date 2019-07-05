Twee specialisten. Eén doel: een onberispelijk schone werkomgeving.
Gedaan met half werk bij het reinigen van vloeren! Ons ‘perfecte duo’ combineert uitstekende veegprestaties met een grondige natte reiniging. Deze reinigingsmethode is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van de logistieke en industriële sector en garandeert reinheid, veiligheid en efficiëntie op elke vierkante meter.
Het ideale reinigingsproces
Door efficiënt te reinigen, bespaart u niet alleen tijd en arbeidsuren, maar vermindert u ook het verbruik van reinigingsmiddelen en verbruiksgoederen.
Bovendien gaan uw reinigingsmachines langer mee en wordt de kans op stilstand verkleind. U ondergrond is beter verzorgd en uw bedrijf krijgt een betere uitstraling naar klanten, bezoekers en werknemers toe.
De uitdaging: dagelijkse bestrijding van grootschalige vervuiling
In drukke industriële gebouwen en magazijnen komen verschillende werelden samen. Eén enkele schoonmaakbeurt volstaat vaak niet om alle soorten vuil te verwijderen. Een herkenbaar probleem?
Gemengd vuil: Grof vuil, zoals houtsnippers, verpakkingsresten of metaalspanen, ligt zij aan zij met hardnekkig aanhechtend vuil, zoals slijtsporen van banden, olievlekken en fijnstof.
De jacht naar productiviteit: Elke minuut stilstand kost geld. Te lange reinigingstijden of onvoldoende resultaten verstoren de operationele processen en leggen personeel beslag dat elders nuttiger ingezet kan worden.
Veiligheidsrisico's door stof: Rondzwevend stof brengt niet alleen de gezondheid van uw medewerkers in gevaar, maar kan ook goederen en gevoelige elektronische apparatuur — zoals transportbanden of sensoren — beschadigen. Bovendien kunnen stof en vuil ervoor zorgen dat transportvoertuigen (zoals heftrucks) slippen, wat de rijveiligheid in het gedrang brengt.
Dé oplossing: het ‘perfecte duo’ – systematisch schoon met overtuigend resultaat
Eerst vegen:
De krachtige veegmachine verzamelt het grove, losliggende vuil en bereidt de vloer zo optimaal voor op een grondige dieptereiniging
Daarna schrobzuigen:
De schrobzuigmachine verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil van het voorgereinigde oppervlak en zorgt voor een schone, hygiënische vloer die onmiddellijk droog is.
Resultaat:
Deze systematische aanpak garandeert een resultaat dat met één enkele combinatiemachine onmogelijk te bereiken is.
Vegen: grof vuil effectief verwijderen
Veegmachine: de specialist in grof vuil
De veegmachine is de specialist voor het verwijderen van al het losliggende vuil. Zij vormt de eerste verdedigingslinie in de strijd tegen vervuiling in uw gebouw of op uw vloeren.
Optimale vuilopname: Of het nu gaat om fijnstof, zand, granulaten of houtsnippers van pallets – het efficiënte veegprincipe garandeert een volledige opname van het vuil in slechts één werkgang.
Bindt stof in plaats van het te verspreiden: De hoogwaardige afzuig- en filtersystemen zorgen ervoor dat stof direct in het reservoir terechtkomt en niet in de omgevingslucht. Dit beschermt uw personeel, de goederen en gevoelige apparatuur.
Ongeëvenaarde veelzijdigheid: Of het nu gaat om de voorreiniging binnen of het schoonhouden van buitenterreinen – de veegmachine is overal inzetbaar.
Robuust ontwerp: Deze machine is ontworpen voor intensief gebruik in de industrie en logistiek. Ze maakt indruk door haar lange levensduur en betrouwbaarheid, zelfs bij intensieve ploegendienst.
Schrobzuigmachine: hygiënische reinheid en veiligheid
Zodra de vloer droog is voorgereinigd, ontplooit onze schrobzuigmachine haar volledige effectiviteit. Zij concentreert haar kracht op hardnekkig vuil en zorgt voor een onberispelijke afwerking.
Grondige dieptereiniging: Dankzij een optimale borsteldruk en een nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel worden zelfs opgedroogde olie- en vetvlekken of hardnekkige bandensporen krachtig verwijderd.
Vloer direct weer begaanbaar: De hoogwaardige zuigmond zorgt voor een efficiënte wateropname en laat een schone, streeploze en vooral onmiddellijk droge vloer achter. Dit minimaliseert stilstandtijden en optimaliseert de veiligheid op de werkvloer.
Efficiënt gebruik van middelen: Intelligente doseersystemen voor water en reinigingsmiddel garanderen een maximale efficiëntie bij een minimaal verbruik, wat leidt tot een verlaging van uw operationele kosten.
Het synergie-effect: één plus één is meer dan twee
De werkelijke kracht van dit ‘perfecte duo’ schuilt in de perfecte synergie. Deze combinatie biedt voordelen die veel verder gaan dan de individuele prestaties van elke machine.
Superieure reinigingskwaliteit: Er blijven geen sporen van grof vuil achter.
Lagere onderhoudskosten: Aanzienlijk minder slijtage aan de zuigrubbers, slangen en filters van de schrobzuigmachine.
Maximale efficiëntie: Tijdens het schrobben met de schrobzuigmachine kan de chemische kracht van het reinigingsmiddel volledig inwerken op het oppervlak, in plaats van te worden geneutraliseerd door losliggend vuil. Bovendien zorgt het regelmatig inzetten van een veegmachine ervoor dat de intervallen voor natte reiniging kunnen worden vergroot, wat tijd en middelen bespaart.
Verhoogde veiligheid: Dankzij een effectieve voorafgaande veegbeurt worden het schrobben en opzuigen door de machine geoptimaliseerd, waardoor de zuigmond het water perfect kan opnemen.
Mogelijke combinaties
Oppervlakte
1 – 200 m²
Vegen
Manueel vegen
Schrobben
Mop
Oppervlakte
200 – 1000 m²
Vegen
Schrobben
Oppervlakte
600 – 2500 m²
Vegen
Schrobben
Oppervlakte
1500 – 5000 m²
Vegen
Schrobben
Oppervlakte
3000 – 10 000 m²
Vegen
Schrobben
Oppervlakte
>10 000 m²
Vegen
Schrobben
Toepassingsgebieden: industriële en logistieke locaties
Het ‘perfecte duo’ is de ideale reinigingsoplossing voor alle grote oppervlakken die aan hoge reinheidseisen moeten voldoen:
Logistieke centra en magazijnen:
Voor een vlotte goederenstroom dankzij schone en veilige rijpaden.
Productie- en fabricagelocaties:
Garantie voor het naleven van de reinheidsnormen en de bescherming van uw installaties.
Goederenontvangst en laadzones:
Een eerste indruk van reinheid en professionaliteit voor uw leveranciers en klanten.
Parkeergarages en ondergrondse parkeerkelders:
De oplossing tegen massale afzetting van bandensporen, zout en vocht.