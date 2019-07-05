Twee specialisten. Eén doel: een onberispelijk schone werkomgeving.

Vegen: grof vuil effectief verwijderen

Veegmachine: de specialist in grof vuil

De veegmachine is de specialist voor het verwijderen van al het losliggende vuil. Zij vormt de eerste verdedigingslinie in de strijd tegen vervuiling in uw gebouw of op uw vloeren.

Optimale vuilopname: Of het nu gaat om fijnstof, zand, granulaten of houtsnippers van pallets – het efficiënte veegprincipe garandeert een volledige opname van het vuil in slechts één werkgang.

Bindt stof in plaats van het te verspreiden: De hoogwaardige afzuig- en filtersystemen zorgen ervoor dat stof direct in het reservoir terechtkomt en niet in de omgevingslucht. Dit beschermt uw personeel, de goederen en gevoelige apparatuur.

Ongeëvenaarde veelzijdigheid: Of het nu gaat om de voorreiniging binnen of het schoonhouden van buitenterreinen – de veegmachine is overal inzetbaar.

Robuust ontwerp: Deze machine is ontworpen voor intensief gebruik in de industrie en logistiek. Ze maakt indruk door haar lange levensduur en betrouwbaarheid, zelfs bij intensieve ploegendienst.