Schrob-/zuigmachine B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Met een tankreinigingssysteem voor de 220 liter vuilwatertank en het DOSE reinigingsmiddel doseersysteem voor maximale efficiëntie: onze accuaangedreven B 220 R Bp opzit-schrobzuigmachine.
De accu-aangedreven B 220 R Bp opzit-schrobzuigmachine imponeert met zijn zeer eenvoudige bediening, optimale reinigingsresultaten en comfortabel gebruiksgemak. Dankzij het compacte ontwerp kan hij moeiteloos worden gemanoeuvreerd, zelfs op onhandig gevormde oppervlakken. De 85 cm brede rolborstelkop met veegunit en de uitstekende zuigkracht van de nieuwe gegoten aluminium zuigmond zorgen ervoor dat uw reinigingstaken efficiënt worden uitgevoerd. Het DOSE reinigingsmiddel doseersysteem maakt een spaarzaam gebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk. Voordat u begint met de werkzaamheden, zorgt de auto-fill functie ervoor dat de 220 liter schoonwatertank snel gevuld is. Het automatische tankspoelsysteem maakt het daarna gemakkelijk om de vuilwatertank te reinigen. De slimme EASY Operation schakelaar, kleurgecodeerde bedieningselementen en een groot kleurendisplay met 30 talen zorgen voor een eenvoudige bediening van de machine. Bovendien zorgen een duidelijk zichtbare dagrijverlichting en robuuste stalen aanrijbeveiliging voor de veiligheid en bescherming van zowel personen als de machine.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850 - 850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|8500
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Snelheid (km/u)
|10
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1300
|Borsteldruk (kg)
|97
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67 - 67
|Max. vermogen (W)
|tot 2600
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|230
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- Zijbezems
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie