De accu-aangedreven B 220 R Bp opzit-schrobzuigmachine imponeert met zijn zeer eenvoudige bediening, optimale reinigingsresultaten en comfortabel gebruiksgemak. Dankzij het compacte ontwerp kan hij moeiteloos worden gemanoeuvreerd, zelfs op onhandig gevormde oppervlakken. De 85 cm brede rolborstelkop met veegunit en de uitstekende zuigkracht van de nieuwe gegoten aluminium zuigmond zorgen ervoor dat uw reinigingstaken efficiënt worden uitgevoerd. Het DOSE reinigingsmiddel doseersysteem maakt een spaarzaam gebruik van waardevolle grondstoffen mogelijk. Voordat u begint met de werkzaamheden, zorgt de auto-fill functie ervoor dat de 220 liter schoonwatertank snel gevuld is. Het automatische tankspoelsysteem maakt het daarna gemakkelijk om de vuilwatertank te reinigen. De slimme EASY Operation schakelaar, kleurgecodeerde bedieningselementen en een groot kleurendisplay met 30 talen zorgen voor een eenvoudige bediening van de machine. Bovendien zorgen een duidelijk zichtbare dagrijverlichting en robuuste stalen aanrijbeveiliging voor de veiligheid en bescherming van zowel personen als de machine.