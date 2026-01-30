De KM 70/20 C handveegmachine maakt het reinigen van harde oppervlakken moeiteloos en vrijwel stofvrij, dankzij de filter, de veegrol en de zijborstel - zowel binnen als buiten. De werkcapaciteit is 7 keer hoger dan met een bezem. De veegrol is in 6 stappen verstelbaar en behaalt, in combinatie met de traploos verstelbare zijborstels, een optimaal reinigingsresultaat op verschillende vloeren. Een in hoogte verstelbare duwbeugel en het Home Base-systeem voor het meenemen van extra uitrusting zoals emmers en prikkers garanderen een ergonomische bediening. Zo kunnen afval, stof en vuil in één enkele stap worden afgevoerd. Na het werk kan de KM 70/20 C 2SB plaatsbesparend worden opgeborgen in zijn parkeerstand.