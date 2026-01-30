Veegmachine KM 70/20 C
Stofarm vegen, zowel binnen als buiten: de flexibele KM 70/20 C handveegmachine behaalt optimale reinigingsresultaten dankzij het filter, de veegrol en de zijborstel.
De KM 70/20 C handveegmachine maakt het reinigen van harde oppervlakken moeiteloos en vrijwel stofvrij, dankzij de filter, de veegrol en de zijborstel - zowel binnen als buiten. De werkcapaciteit is 7 keer hoger dan met een bezem. De veegrol is in 6 stappen verstelbaar en behaalt, in combinatie met de traploos verstelbare zijborstels, een optimaal reinigingsresultaat op verschillende vloeren. Een in hoogte verstelbare duwbeugel en het Home Base-systeem voor het meenemen van extra uitrusting zoals emmers en prikkers garanderen een ergonomische bediening. Zo kunnen afval, stof en vuil in één enkele stap worden afgevoerd. Na het werk kan de KM 70/20 C 2SB plaatsbesparend worden opgeborgen in zijn parkeerstand.
Kenmerken en voordelen
Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaarTraploos instelbare borsteldruk voor optimale veegresultaten. Door de contactdruk aan te passen, slijt de veegrol minder snel. Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en de zijborstel volledig worden ontlast.
StoffilterHet stoffilter reinigt de afvoerlucht en voorkomt dat stof opvliegt tijdens het vegen. Het filtersysteem is heel toegankelijk, zodat het filter snel kan worden vervangen.
HomebasesysteemHandige opslag voor extra uitrusting zoals emmers en afvalgrijpers. Accessoires kunnen handig worden bewaard in een zakje op de duwbeugel.
Groot vuilreservoir
- Eenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep.
Instelbare duwbeugel
- Uitstekende ergonomie door drievoudige verstelling.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij inklapfunctie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|handmatig
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|2800
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|21
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|26,4
Inbegrepen bij levering
- Fijnstoffilter
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw
Toebehoren
Onderdelen KM 70/20 C
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.