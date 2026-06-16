Met zijn grote afvalcontainer en krachtige motor kan deze machine tot wel 3,5 uur onafgebroken reinigen. Het stevige metalen beschermframe en de eenvoudige hendelbediening zijn perfect afgestemd op de zware omstandigheden in industriële omgevingen. Standaard beschikt de KM 130/300 R I Bp over een zeer effectief zakkenfiltersysteem. De optionele zijborstel snelheidsregeling zorgt ervoor dat vuil efficiënt naar de veegrol wordt gevoerd met minimale stofverspreiding. Dit garandeert nagenoeg stofvrij vegen, zelfs in extreem stoffige omgevingen. Het gebruiksvriendelijke ontwerp omvat een comfortabele stoel, handige opbergvakken en LED-indicatielampjes die de huidige bedrijfsstatus weergeven. Lekvrije volrubber wielen, LED-voorlichten en een waarschuwingszwaailicht zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Verdere verkrijgbare opzetstukken verhogen de veiligheid en maken de machine tot een echte reinigingsspecialist. De accu en lader zijn inbegrepen in de leveringsomvang.