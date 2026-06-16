Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI Bp Pack
De industriële veegmachine KM 130/300 R I Bp Pack combineert een robuuste constructie met eenvoudige bediening en krachtig vegen – voor veeleisende toepassingen, zowel binnen als buiten.
Met zijn grote afvalcontainer en krachtige motor kan deze machine tot wel 3,5 uur onafgebroken reinigen. Het stevige metalen beschermframe en de eenvoudige hendelbediening zijn perfect afgestemd op de zware omstandigheden in industriële omgevingen. Standaard beschikt de KM 130/300 R I Bp over een zeer effectief zakkenfiltersysteem. De optionele zijborstel snelheidsregeling zorgt ervoor dat vuil efficiënt naar de veegrol wordt gevoerd met minimale stofverspreiding. Dit garandeert nagenoeg stofvrij vegen, zelfs in extreem stoffige omgevingen. Het gebruiksvriendelijke ontwerp omvat een comfortabele stoel, handige opbergvakken en LED-indicatielampjes die de huidige bedrijfsstatus weergeven. Lekvrije volrubber wielen, LED-voorlichten en een waarschuwingszwaailicht zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Verdere verkrijgbare opzetstukken verhogen de veiligheid en maken de machine tot een echte reinigingsspecialist. De accu en lader zijn inbegrepen in de leveringsomvang.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige, robuuste hendelbedieningAlle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via hendels. LED-indicatielampjes geven de bedrijfsstatus aan. Comfortabele 1-pedaalbediening met omschakelaar voor vooruit- en achteruitrijden.
Hydraulische hoogledigingEenvoudig, contactloos en veilig legen van het opgeveegde stof. Moeiteloos systeem voor het legen van containers tot een hoogte van 1,40 m.
Optionele snelheidsregeling voor de zijborstelOptimaal toevoersysteem voor het afvoeren van afval naar de veegrol. Vermindert effectief de stofverspreiding tijdens het vegen. Aanzienlijk lagere stofbelasting voor de gebruiker.
Gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp
- De comfortabele stoel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
- Maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs gedurende langere perioden indien nodig.
- Gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen voor een ontspannen werkomgeving.
Groot pocketfilter
- Het grote filteroppervlak houdt de stofbelasting laag tijdens het vegen.
- Praktische filterreiniging met vibrerende motor.
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
- Zeer onderhoudsarm, bespaart tijd en geld.
- Slijtagevrije aandrijftechniek.
- Uiterst duurzaam, zelfs in zware werkomgevingen.
Zeer service vriendelijk
- Gemakkelijk toegankelijk zakfiltersysteem.
- Onderhoudsarme technologie met volledig hydraulische aandrijving en zonder elektronica.
Hydraulische achterwielaandrijving met massieve rubberen banden
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in krappe ruimtes.
- Lekvrije banden van massief rubber, waardoor scherpe voorwerpen geen probleem zijn.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|36 / 4
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|10400
|Werkbreedte (mm)
|1000
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1300
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1550
|Capaciteit batterij (Ah)
|360
|Batterij voltage (V)
|36
|Looptijd batterij (u)
|max. 3,5
|Vuilreservoir (l)
|300
|Stijgingspercentage (%)
|14
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|1300
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|1300
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1300
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Inbegrepen bij levering
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Videos
Toepassingen
- Productiebedrijven voor bouwmateriaal
- Metaalgieterijen
- Metaalverwerkende industrie
- Opslagruimtes
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- IJzer- en staalverwerking
- Materiaalverwerking