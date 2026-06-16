Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Emissievrije opzit-veegmachine KM 100/120 R Bp Pack 4SB met hydraulische hooglediging, rondfiltersysteem en extra grote werkbreedte met 4 zijborstels. Voor veiligheid en comfort.
De KM 100/120 R Bp Pack 4 SB zit-veegmachine is een extreem robuuste, middelgrote zit-zuig-veegmachine met hoge lediging, voor uiteenlopende schoonmaakklussen voor zowel binnen als buiten. Met behulp van de 4 zijborstels kan de maximale oppervlaktedekking worden verdubbeld. De royale werkbreedte maakt vegen dicht bij de rand mogelijk, zelfs op richels. De grote zijdelingse overhang van de ruimtebesparende opklapbare zijborstel zorgt voor veiligheid. De pendelende rolborstel zorgt voor een uitstekend veegresultaat, zelfs bij een maximale werksnelheid van 6 km/u. De grote vuilvergaarbak kan hydraulisch tot 1,50 meter worden geheven om het vuil gemakkelijk in de vuilvergaarbak te legen. Het beproefde rondfiltersysteem met een groot filteroppervlak (6 m²) en automatische filterreiniging maakt constant stofvrij vegen mogelijk en zorgt voor een betrouwbare reinheid. De bestuurdersstoel van de zit-veegmachine is ergonomisch verstelbaar voor een goed zicht rondom. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk gerangschikt en gemakkelijk te bereiken. Onderdelen die relevant zijn voor het onderhoud, zoals filters en borstelrollen, zijn goed bereikbaar en zonder gereedschap te verwijderen.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij de pendelende hoofdbezem. Groot vulvolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Extra grote werkbreedteVerdubbelt de oppervlakteprestatie Veilig vegen op kaaien en randen dankzij grote zijdelingse overhang Inklapbare zijborstels maken het mogelijk om door nauwe ruimtes te rijden.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Groot filteroppervlak
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent opbouwconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V)
|24
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|13800
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Capaciteit batterij (Ah)
|240
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|3
|Vuilreservoir (l)
|120
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|985
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|987
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor het reinigen van treinperrons
- Ook perfect geschikt voor logistieke operaties, bv om het magazijn schoon te maken.
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes