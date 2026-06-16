De KM 100/120 R Bp Pack 4 SB zit-veegmachine is een extreem robuuste, middelgrote zit-zuig-veegmachine met hoge lediging, voor uiteenlopende schoonmaakklussen voor zowel binnen als buiten. Met behulp van de 4 zijborstels kan de maximale oppervlaktedekking worden verdubbeld. De royale werkbreedte maakt vegen dicht bij de rand mogelijk, zelfs op richels. De grote zijdelingse overhang van de ruimtebesparende opklapbare zijborstel zorgt voor veiligheid. De pendelende rolborstel zorgt voor een uitstekend veegresultaat, zelfs bij een maximale werksnelheid van 6 km/u. De grote vuilvergaarbak kan hydraulisch tot 1,50 meter worden geheven om het vuil gemakkelijk in de vuilvergaarbak te legen. Het beproefde rondfiltersysteem met een groot filteroppervlak (6 m²) en automatische filterreiniging maakt constant stofvrij vegen mogelijk en zorgt voor een betrouwbare reinheid. De bestuurdersstoel van de zit-veegmachine is ergonomisch verstelbaar voor een goed zicht rondom. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk gerangschikt en gemakkelijk te bereiken. Onderdelen die relevant zijn voor het onderhoud, zoals filters en borstelrollen, zijn goed bereikbaar en zonder gereedschap te verwijderen.