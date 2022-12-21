B 260 R I Ride-on schrob-/zuigmachine
Stevig vanbuiten, krachtig vanbinnen. Met zijn robuuste industrie-power en krachtige zuigprestaties zorgt de B 260 R I voor een betrouwbare reiniging van grote oppervlakken.
Als het echt op schoonmaken aankomt, dan laat de B 260 R I schrob-/zuigmachine niets te wensen over. Zijn duurzame aandrijving maakt hem tot een onmisbare kameraad bij de natreiniging van industrievloeren. Het dubbele turbinevermogen, een rijsnelheid van 10 km/u evenals twee 260-liter-tanks voor schoon en vuil water - zorgen voor maximale prestaties. Dankzij de nieuw ontwikkelde veegfunctie met de R 100 en R 120 borstelkoppen is de B 260 R I op zijn gebied een echte professional. Hij schrobt en veegt in één arbeidsgang en levert zo continue betrouwbare reinigingsresultaten.
Met volle zuigkracht vooruit
In de machine werken onvermoeibaar twee duurzame en onderhoudsvrije EC-motoren. De zuigbalken en borstelkop zijn opnieuw ontworpen en zorgen voor de best mogelijke combinatie van schrobben en vegen in één arbeidsgang. De krachtige schrobfunctie wordt ingezet bij een grondige natreiniging, de geoptimaliseerde en geïntegreerde veegfunctie verwijdert de wat grotere vuildeeltjes en voorkomt dat de zuigbalken verstopt raken. Dankzij de krachtige zuigprestaties komt het vuile water met de kleinere vuildeeltjes - zonder dat er iets achterblijft - in de ruime 260-liter-tank terecht. Zo blijft er geen druppel liggen.
Een krachtige aandrijfmotor stuwt de Ride-on machine voorwaarts in de High-Speed-Rijsnelheid tot wel 10 km/u - voor maximale oppervlakteprestaties. Bovendien kan de B 260 R I worden uitgebreid met een zijbezem of zijschrobber voor het reinigen langs de randen. Een handige draaischakelaar maakt de bediening van alle reinigingstaken kinderlijk eenvoudig.
De B 260 R I is de perfecte keuze voor het efficiënt natreinigen van grote vloeroppervlakken in de industrie en logistiek.
Alles is mogelijk
De B 260 R I is ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden in de industrie- of magazijnsector, in productiehallen, winkelcentra of in de detailhandel. Grote industriële oppervlakken zijn kinderspel voor deze krachtige schrob-/zuigmachine. Met disc- of walsborstels tot 120 centimeter werkbreedte kan hij elke uitdaging aan.
Bij de nieuwe generatie machines worden de walsborstelkoppen met een werkbreedte van 100 en 120 centimeter - t.b.v. de veegfunctie - met grotere en verbeterde borstels uitgerust. Ook de veegvuil-container is flink vergroot. De schorten aan de zijkant van de borstelkop zijn van Linatex® en de zuigstrippen en zuigbalken zorgen voor constante, betrouwbare en duurzame prestaties.
De rolborstels kunnen in enkele seconden zonder gereedschap en met weinig inspanning worden vervangen. Bovendien is de discborstelkop D 100 gemodificeerd en met stabiele zij-afsluiters/kleppen uitgerust.
Voordelen
- Nieuwe generatie borstelkoppen en zuigbalken
- Dubbele EC-motor
- Rijsnelheid 10 km/u en voorzien van stuurhoeksensor
- Geschikt voor industrieel gebruik onder de zwaarste omstandigheden
- Veel neerwaartse druk van borstelkop en zuigbalken voor maximale prestaties.
- Stalen frame rondom met massieve stootrollen
- Standaard met werkverlichting, Auto-Fill en handmatige tankspoeling
JOUW WERK IS MIJN BAAN. ZO LEREN WE ELKAAR BETER KENNEN.
Direct droge vloeren
Wat achter me is - is altijd droog. Met behulp van mijn 2 onderhoudsvrije en krachtige EC zuigturbines en optimaal ontworpen zuigbalken met ideale luchtstroom - laat ik geen druppel water liggen.
Ik doe ook niet moeilijk over de plek waar ik moet werken. Of het nu gaat om scheefliggende tegels, scheuren in de vloer of geschuurd/gepolijst epoxy. Ik ga niets uit de weg en je kan altijd op me rekenen. Zo worden eventuele risico's voor de veiligheid van bezoekers en personeel vermeden.
Kilometer na kilometer - en toch veilig
Ik ben gebouwd om meters te maken. Op grote oppervlakken voel ik me het fijnst. Daarbij hou ik de veiligheid om me heen zo hoog mogelijk. Uitgerust met een stuurhoeksensor rij ik - ook met een stevige snelheid van 10 km/u en dus maximale oppervlakteprestaties - zonder gevaar. In de bochten rem ik automatisch af tot de juiste snelheid, afhankelijk van de stuuruitslag. Daarbij verminder ik de watertoevoer, zodat ook in de bochten een goed zuigresultaat gegarandeerd kan worden.
Ik ken geen grenzen. Voor reiniging dicht langs de randen kan ik optioneel worden uitgerust met een verend gemonteerde zijschrobber of 2 zijbezems. De zijschrobber maakt natreinigen dicht langs de randen en contouren zonder risico mogelijk. Tot wel 6 uur op één acculading.
Een schone zaak zonder compromissen.
Voor mij is het belangrijkste dat het schoon is. Op verzoek kan ik worden uitgerust met een nieuwe en nog betere rolborstelkop - voor een meer dan goed geïntegreerd veegresultaat. Tijdens het schrobben, veeg ik automatisch en doeltreffend alle deeltjes tot max. 5 cm op. Mocht er toch een deeltje achter blijven, dan wordt dit meteen door de krachtige zuigbalken naar de grofvuilkorf in de vuilwatertank gevoerd. Dit aanzienlijk verbeterde veegproces, zorgt ervoor dat verstopping of vuil dat aan de zuigbalken blijft plakken wordt voorkomen. Wat een perfect gezogen resultaat garandeert.
Ik verzamel heel bedrijfszeker hout- en kunststofdeeltjes, grof vuil, bladeren maar ook papierfrommels. Net als bij veegmachines moeten folies en plakband vooraf worden verwijderd, zodat ze zich niet om de rolborstels wikkelen en mogelijk de lagers beschadigen.
Een echte zwaargewicht voor de industrie
Ik voel me thuis in de industrie en ben gemaakt voor de meest veeleisende toepassingen. Ik heb een huid van staal. Robuust, duurzaam en er kan aan gelast worden. Om te zorgen dat ik niet ga roesten, krijg ik een kathodische dompellak (KTL) en een poedercoating. Zo kunnen mijn onderdelen de hoge eisen zonder problemen aan.
Mijn solide binnenruimte en gemodificeerde componenten garanderen een permanent betrouwbare werking van het apparaat en een zeer lange levensduur.