De nombreuses applications industrielles ou communales nécessitent souvent une alimentation électrique autonome. Le puissant groupe électrogène à essence PGG 8/3 offre une solution idéale. Équipé de roues anti-crevaison et d'un guidon rabattable, il est facile à transporter et à manœuvrer sur les différents lieux d'utilisation. Le réservoir de 25 litres garantit des interventions prolongées pouvant aller jusqu'à sept heures (jusqu'à cinq heures et demie à pleine puissance), le moteur à essence 4 temps fiable (EU STAGE V) assure une puissance constante de 7 kW. Avec deux prises de courant de sécurité (courant alternatif) et une prise CEE (400 V 3~), l'appareil permet de brancher plusieurs types d'outils. Le groupe électrogène est équipé d'un régulateur de tension automatique (AVR) pour assurer un contrôle permanent de la tension. Des équipements détaillés utiles comme la protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que le robuste châssis tubulaire en acier protègent parfaitement l'utilisateur et la machine d'éventuels risques et dommages.