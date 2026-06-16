Générateur électrique PGG 8/3
Alternateur synchrone performant PGG 8/3 avec une puissance constante de 7 kW, moteur à essence 4 temps et réservoir de 25 litres. Pour une alimentation autonome en courant alternatif et triphasé.
De nombreuses applications industrielles ou communales nécessitent souvent une alimentation électrique autonome. Le puissant groupe électrogène à essence PGG 8/3 offre une solution idéale. Équipé de roues anti-crevaison et d'un guidon rabattable, il est facile à transporter et à manœuvrer sur les différents lieux d'utilisation. Le réservoir de 25 litres garantit des interventions prolongées pouvant aller jusqu'à sept heures (jusqu'à cinq heures et demie à pleine puissance), le moteur à essence 4 temps fiable (EU STAGE V) assure une puissance constante de 7 kW. Avec deux prises de courant de sécurité (courant alternatif) et une prise CEE (400 V 3~), l'appareil permet de brancher plusieurs types d'outils. Le groupe électrogène est équipé d'un régulateur de tension automatique (AVR) pour assurer un contrôle permanent de la tension. Des équipements détaillés utiles comme la protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que le robuste châssis tubulaire en acier protègent parfaitement l'utilisateur et la machine d'éventuels risques et dommages.
Caractéristiques et avantages
Excellente facilité d'utilisation
- Grande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.
Fiabilité et sécurité élevées
- Avec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale.
- Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour l'utilisation d'appareils électriques sensibles.
Fiable et performant
- Alternateur synchrone avec une tension de 400 volts à une puissance continue de 7 kW ou une tension de 230 volts à une puissance continue de 2 kW.
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de cinq heures et demie par plein.
Utilisation des nettoyeurs haute pression de Kärcher
- Permet l'utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones sans alimentation électrique externe.
- Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression triphasés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|76
|Puissance nominale (kW)
|2
|Puissance nominale (courant triphasé) (kW)
|7
|Puissance (kW)
|2,5
|Puissance (courant triphasé) (kW)
|max. 7,5
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|440
|Puissance du moteur (kW/PS)
|9 / 12,2
|Consommation de carburant (l/h)
|4,5
|Capacité du réservoir (l)
|25
|Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h)
|7
|Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h)
|5,5
|Poids emballage inclus (kg)
|99,6
|Poids sans accessoires (kg)
|89,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|743 x 713 x 670
Inclus dans la livraison
- Indicateur d'état de fonctionnement
- Sortie en courant continu (12 V)
- Classe de protection IP 23
- Protection contre le manque d'huile et les surcharges
- Jauge de carburant
- Prise monophasée de type F (Schuko)
- Prise triphasée CEE (16 A)
- Régulateur de tension automatique (AVR)
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Source de courant autonome pour les municipalités, par exemple pour les aspirateurs
- Source de courant autonome pour le bâtiment, par exemple pour les meuleuses d'angle
- Source de courant autonome pour l'agriculture, par exemple pour les nettoyeurs haute pression
Piéces détachées PGG 8/3
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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