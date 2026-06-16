Of het nu voor commerciële of gemeentelijke toepassingen is: er is niet altijd een stroombron aanwezig ter plaatse. Dit probleem wordt snel opgelost met onze krachtige, door benzine aangedreven, synchrone generator PGG 8/3. Dankzij lekvrije banden en een inklapbare handgreep is deze eenvoudig ter plaatse te transporteren en te manoeuvreren. De 25 liter tank zorgt voor lange werktijden tot 7 uur (bij maximaal vermogen tot 5,5 uur), de betrouwbare 4-takt benzinemotor (EU STAGE V) zorgt voor een constant vermogen van 7 kW. Met 2 geaarde stopcontacten (AC) en een rode 400 V-aansluiting (driefasenstroom), biedt het ruime aansluitmogelijkheden voor uw apparatuur. De automatische spanningsregelaar (AVR) maakt ook de bediening van gevoelige elektronische apparaten mogelijk. Nuttige uitrustingsdetails, zoals bescherming tegen overbelasting en olietekorten, evenals een robuust buisvormig stalen frame, beschermen gebruikers en de machine op betrouwbare wijze tegen alle risico's of schade.