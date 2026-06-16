Elektrische generator PGG 8/3
Krachtige synchrone generator PGG 8/3 met 7 kW. Voor onafhankelijke stroomvoorziening met wisselstroom en driefasenstroom op bouwplaatsen, in de landbouw of in de gemeentelijke leefomgeving.
Of het nu voor commerciële of gemeentelijke toepassingen is: er is niet altijd een stroombron aanwezig ter plaatse. Dit probleem wordt snel opgelost met onze krachtige, door benzine aangedreven, synchrone generator PGG 8/3. Dankzij lekvrije banden en een inklapbare handgreep is deze eenvoudig ter plaatse te transporteren en te manoeuvreren. De 25 liter tank zorgt voor lange werktijden tot 7 uur (bij maximaal vermogen tot 5,5 uur), de betrouwbare 4-takt benzinemotor (EU STAGE V) zorgt voor een constant vermogen van 7 kW. Met 2 geaarde stopcontacten (AC) en een rode 400 V-aansluiting (driefasenstroom), biedt het ruime aansluitmogelijkheden voor uw apparatuur. De automatische spanningsregelaar (AVR) maakt ook de bediening van gevoelige elektronische apparaten mogelijk. Nuttige uitrustingsdetails, zoals bescherming tegen overbelasting en olietekorten, evenals een robuust buisvormig stalen frame, beschermen gebruikers en de machine op betrouwbare wijze tegen alle risico's of schade.
Kenmerken en voordelen
Buitengewoon gebruiksgemak
- Hoge mobiliteit dankzij de inklapbare duwhandgreep en lekbestendige wielen.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.
Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid
- Met bescherming tegen overbelasting, olietekorten en stalen buisframe voor maximale veiligheid.
- Met automatische spanningsregelaar (AVR) voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten.
Betrouwbaar en krachtig.
- Synchronous generator met een vermogen van 400 V bij 7 kW continu vermogen of een vermogen van 230 V bij 2 kW continu vermogen.
- Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 5,5 uur per volle tank.
Bediening van Kärcher hogedrukreinigers
- Maakt het gebruik van hogedrukreinigers mogelijk in gebieden zonder externe stroomvoorziening.
- Geschikt voor geselecteerde driefasige hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Geluidsniveau (dB(A))
|76
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (kW)
|2
|Nominaal vermogen (driefasenstroom) (kW)
|7
|Vermogen (kW)
|2,5
|Vermogen (driefasenstroom) (kW)
|max. 7,5
|Aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|440
|Motorvermogen (kW/pk)
|9 / 12,2
|Brandstofverbruik (l/u)
|4,5
|Tankinhoud (l)
|25
|Looptijd bij 50% output (u)
|7
|Looptijd bij 100% output (u)
|5,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|99,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|89,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|743 x 713 x 670
Inbegrepen bij levering
- Weergave bedrijfstoestand
- Gelijkstroomuitgang (12V)
- Beschermingsgraad IP 23
- Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter
- Stopcontact 1 fase type F (Schuko)
- Stopcontact 3 fasen CEE (16 A)
- Automatische spanningsregelaar (AVR)
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Toepassingen
- Onafhankelijke stroombron voor gemeenten, b.v. voor stofzuigers
- Onafhankelijke stroombron in constructie, b.v. voor haakse slijpers
- Onafhankelijke stroombron in de landbouw, b.v. hogedrukreinigers
Onderdelen PGG 8/3
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.