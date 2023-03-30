NETTOYAGE INDUSTRIEL RÉFÉRENCES
Processus propres, industrie propre – compétences en matière de nettoyage pour nos clients.
Au-delà des tâches de nettoyage classiques, le nettoyage industriel est capital lorsqu'il s'agit d’optimiser les processus de fabrication et de logistique.
Expérience dans diverses branches
Kärcher compte d'innombrables clients dans l'industrie à travers les branches les plus diverses, réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions d'euros dans ce secteur. Bettina Biebl, Vice Présidente Direction commerciale monde Professionnels, constate : « Nous entendons souvent : Ah bon, Kärcher fait ça aussi ? Cela nous encourage à faire davantage connaître notre offre en matière de conseils et de solutions individualisées pour le nettoyage industriel. » En prenant l'exemple de projets concrets, il apparaît clairement que les investissements dans les techniques de nettoyage sont rapidement rentabilisés.
Augmentation du maintien de la valeur, diminution des arrêts de production
Une entreprise textile en Asie a été confrontée au problème que l'outil de découpe utilisé devait être remplacé tous les 4 mois. Coût correspondant : 100 000 €. Du fait de l'installation d'une aspiration qui élimine les fibres textiles fines de la lame, l’intervalle de remplacement a pu être prolongé de 1 mois. « Nous connaissons des succès comparables avec des installations d'aspiration dans l'industrie agroalimentaire » témoigne Biebl. « Par exemple, les emballages de glace non remplis sur la ligne de fabrication provoquent souvent un arrêt de production. » La raison : les emballages restés coincés doivent être retirés. Une installation d'aspiration, en revanche, les aspire automatiquement et la production se poursuit sans entraves.
Accroître la sécurité du personnel
Une solution visant à améliorer la sécurité du personnel a été développée pour l'industrie des boissons. Ici, le problème concernait des étiquettes détachées rentrant souvent dans les machines, ce qui provoque leur arrêt. Toute tentative de retirer manuellement ces étiquettes présente un risque élevé de blessure pour le personnel. Si une solution d'aspiration est implémentée, l'aspiration des étiquettes détachées s'effectue mécaniquement.
Nettoyer plus rapidement, produire davantage
« Quelle que soit la branche, le résultat est toujours le même : dès lors que des processus et techniques sont analysés, des améliorations s'avèrent nécessaires. Et le retour sur investissement s'obtient très rapidement » constate Biebl. Qu'il s'agisse d'une boulangerie industrielle qui est parvenue à réduire les temps de nettoyage grâce à une solution de nettoyage de bandes transporteuses et parvient par conséquent à produire plus longtemps, ou d'un groupe d'industrie chimique qui a raccourci la durée du nettoyage intérieur des réservoirs de 4 jours à 4 heures : cela vaut toujours la peine de repenser différemment les processus.
ENTRETIENS AVEC DES CLIENTS.
Chaque domaine de responsabilité au sein d'une entreprise est confronté à des défis spécifiques. Gültekin Pischmann (Directeur de la gestion des bâtiments thyssenkrupp sur le site de Duisburg), Alfred Weber (Contremaître de l'atelier de réparation central BMW Group), Thomas Lauer (Direction du groupe Bitburger), Stefan Huber (Chargé des achats du groupe Hoffmann), Dietmar Favorat (Global Advanced Technology chez Daimler Truck AG) et Christian Bäckerbauer (Directeur de la logistique Nestlé Biessenhofen) expliquent comment nous sommes parvenus à y répondre globalement.
thyssenkrupp Steel Europe
Nettoyeurs haute pression stationnaires
ZF
Aspirateurs industriels
BMW Group
Nettoyage cryogénique
Bitburger
Nettoyeurs haute pression/Aspirateurs industriels
Hoffmann Group
Aspirateurs eau et poussières
Daimler Truck AG
Nettoyeurs haute pression à eau chaude et détergents
Nestlé
Aspirateurs industriels
Aspiration de palettes
Aspirateurs industriels
LE CHEMIN VERS L'OBJECTIF.
Il faut trouver là où cela coince. Trouver le détail qui change tout. Développer des solutions qui ne sont pas évidentes – c'est notre mission en matière de techniques de nettoyage dédiées aux clients industriels. Toujours en collaboration, car c'est la meilleure façon d'atteindre nos objectifs.