NETTOYAGE INDUSTRIEL RÉFÉRENCES

Augmentation du maintien de la valeur, diminution des arrêts de production

Une entreprise textile en Asie a été confrontée au problème que l'outil de découpe utilisé devait être remplacé tous les 4 mois. Coût correspondant : 100 000 €. Du fait de l'installation d'une aspiration qui élimine les fibres textiles fines de la lame, l’intervalle de remplacement a pu être prolongé de 1 mois. « Nous connaissons des succès comparables avec des installations d'aspiration dans l'industrie agroalimentaire » témoigne Biebl. « Par exemple, les emballages de glace non remplis sur la ligne de fabrication provoquent souvent un arrêt de production. » La raison : les emballages restés coincés doivent être retirés. Une installation d'aspiration, en revanche, les aspire automatiquement et la production se poursuit sans entraves.