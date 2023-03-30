Reinigingsexpertise voor onze klanten.

Sneller reinigen, meer produceren

“Ongeacht de branche, het resultaat is altijd hetzelfde. Wanneer processen en techniek kritisch tegen het licht worden gehouden, zijn er mogelijkheden voor verbetering. En de 'return on investment' is heel snel bereikt”, stelt Biebl. Of het nu gaat om een industriële bakkerij die door een oplossing voor het reinigen van de banden de reinigingstijd kan verkorten en langer kan produceren, of om een chemieconcern dat de duur van een inwendige tankreiniging terugbrengt van max. 4 dagen naar 4 uur: het loont om 'out of the box’ te denken – altijd.