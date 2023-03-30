Reinigingsexpertise voor onze klanten.
Schone processen, schone industrie – Reinigingsexpertise voor onze klanten.
Naast de klassieke reinigingstaken is industriële reiniging van groot belang voor het optimaliseren van productie- en logistieke processen.
Ervaring in verschillende branches
Kärcher bedient vele klanten in de industrie in een grote verscheidenheid aan branches. De jaaromzet in deze sector bedraagt meer dan 300 miljoen euro. Bettina Biebl, Vice President Global Sales Management Professional, vertelt: “Hoe vaak we niet te horen krijgen: Oh, doet Kärcher dat ook? Dat is voor ons de aanleiding geweest om ons adviesprogramma en maatwerkoplossingen nog meer bekendheid te geven.” Wanneer we naar de voorbeeldprojecten kijken, wordt al snel duidelijk dat investeringen in reinigingstechniek zich zeer snel terugverdienen.
Waardebehoud omhoog, productiestilstand omlaag
Zo was er in een textielbedrijf in Azië het probleem dat het gebruikte snijgereedschap om de 4 maanden moest worden vervangen. Kostenpost: 100.000 euro. Door de installatie van een afzuigsysteem, dat de fijne textielvezels van het mes verwijdert, kon de vervangingstermijn met 1 maand verlengd worden. “We boeken vergelijkbare successen met afzuiginstallaties in de levensmiddelenindustrie”, vervolgt Biebl. “IJsverpakkingen die niet door de productielijn worden gevuld, zorgen bijvoorbeeld vaak voor een productiestop.” In de industrie draagt de reinigingstechniek eraan bij dat processen netjes en schoon verlopen. De reden: de vastgelopen verpakkingen moeten eerst worden verwijderd. Een afzuiginstallatie zuigt ze daarentegen automatisch weg, zodat de productie soepel verloopt.
Meer veiligheid voor medewerkers
Voor de drankindustrie werd een oplossing ontwikkeld die de veiligheid tijdens het werken vergroot. Hier was het probleem dat losse etiketten vaak in de machine terechtkomen en voor stilstand zorgen. Met de hand verwijderen brengt een groot risico op letsel voor het personeel met zich mee. Wanneer een afzuigsysteem wordt geïnstalleerd, verloopt het wegzuigen van losgeraakte etiketten machinaal.
Sneller reinigen, meer produceren
“Ongeacht de branche, het resultaat is altijd hetzelfde. Wanneer processen en techniek kritisch tegen het licht worden gehouden, zijn er mogelijkheden voor verbetering. En de 'return on investment' is heel snel bereikt”, stelt Biebl. Of het nu gaat om een industriële bakkerij die door een oplossing voor het reinigen van de banden de reinigingstijd kan verkorten en langer kan produceren, of om een chemieconcern dat de duur van een inwendige tankreiniging terugbrengt van max. 4 dagen naar 4 uur: het loont om 'out of the box’ te denken – altijd.
MET KLANTEN IN GESPREK.
Elk onderdeel van een onderneming wordt geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Gültekin Pischmann (Directeur Gebouwbeheer bij thyssenkrupp op de locatie Duisburg), Alfred Weber (Meestergast van de centrale werkplaats bij BMW Group), Thomas Lauer (Groepsleiding Bitburger), Stefan Huber (Verantwoordelijke inkoop bij de Hoffmann Groep), Dietmar Favorat (Global Advanced Technology bij Daimler Truck AG) en Christian Bäckerbauer (Logistiek Directeur bij Nestlé Biessenhofen) leggen uit hoe we erin zijn geslaagd om hier op overkoepelende wijze op in te spelen.
thyssenkrupp Steel Europe
Stationaire hogedrukreinigers
ZF
Industriezuigers
BMW Group
Droogijsreiniging
Bitburger
Hogedrukreinigers en Industriezuigers
Hoffmann Group
Stof-/waterzuigers
Daimler Truck AG
Warmwater hogedrukreinigers en detergenten
Nestlé
Industriezuigers
Palletafzuiging
Industriezuigers
DE WEG NAAR HET DOEL.
Je moet vinden waar het vastloopt. Het detail ontdekken dat alles verandert. Oplossingen ontwikkelen die niet voor de hand liggen – dat is onze missie op het gebied van reinigingstechnologieën voor industriële klanten. Altijd in samenwerking, want dat is de beste manier om onze doelen te bereiken.