O-Ring Set
O-Ring-Set bestehend aus 6 Dichtungsringen (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) und einem Sprinklerfilter.
Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel das O-Ring-Set bestehend aus 6 Dichtungsringen (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) und einem Sprinklerfilter. Das Dichtungsset ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
1 Sprinklerfilter
6 Dichtungsringe (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm)
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|17 x 17 x 3