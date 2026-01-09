Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel das O-Ring-Set bestehend aus 6 Dichtungsringen (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) und einem Sprinklerfilter. Das Dichtungsset ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.