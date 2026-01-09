Kit de joints toriques
Pour le remplacement des joints toriques usagé. Permet de prolonger la durée de vie des accessoires
Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le kit de joints toriques qui comprend 6 bagues d'étanchéité (4 x 10.8 mm x 2.6 mm, 1 x 15.9 mm x 2.6 mm, 1 x 17.1 mm x 2.6 mm) et un filtre pour arroseur. Le kit est compatible aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.
Caractéristiques et avantages
1 filtre pour arroseurs
6 joints toriques (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|17 x 17 x 3