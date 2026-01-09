Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le kit de joints toriques qui comprend 6 bagues d'étanchéité (4 x 10.8 mm x 2.6 mm, 1 x 15.9 mm x 2.6 mm, 1 x 17.1 mm x 2.6 mm) et un filtre pour arroseur. Le kit est compatible aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.