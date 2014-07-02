Schlauchset, 20 m
Schlauchset mit 20 m Standard-Schlauch (1/2"), Spritzpistole, G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.
Ideales Schlauchset für Einsteiger. Das Set besteht aus 20 m Standard-Schlauch (1/2"), einer Spritzpistole, einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, einer Universal-Schlauchkupplung sowie einer Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich extrem flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung für erstklassige Gartenpflege. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
20 m 1/2"-Standard-Schlauch
- Ideales Set für Einsteiger.
Klicksystem
- Passend zu allen bekannten Marken.
Spritzpistole mit einstellbaren Strahl
- Sprühbild lässt sich von "hart" bis "weich" verändern.
Universal-Schlauchkupplung 2.645-191.0
- Passend zu allen bekannten Marken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″
|Schlauchlänge (m)
|20
|Gewindegröße
|G3/4
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|2.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|360 x 360 x 100
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl