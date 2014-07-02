Ideales Schlauchset für Einsteiger. Das Set besteht aus 20 m Standard-Schlauch (1/2"), einer Spritzpistole, einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, einer Universal-Schlauchkupplung sowie einer Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich extrem flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung für erstklassige Gartenpflege. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.