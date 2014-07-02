Schlauchset, 20 m

Schlauchset mit 20 m Standard-Schlauch (1/2"), Spritzpistole, G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.

Ideales Schlauchset für Einsteiger. Das Set besteht aus 20 m Standard-Schlauch (1/2"), einer Spritzpistole, einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, einer Universal-Schlauchkupplung sowie einer Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich extrem flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung für erstklassige Gartenpflege. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

Merkmale und Vorteile
20 m 1/2"-Standard-Schlauch
  • Ideales Set für Einsteiger.
Klicksystem
  • Passend zu allen bekannten Marken.
Spritzpistole mit einstellbaren Strahl
  • Sprühbild lässt sich von "hart" bis "weich" verändern.
Universal-Schlauchkupplung 2.645-191.0
  • Passend zu allen bekannten Marken.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″
Schlauchlänge (m) 20
Gewindegröße G3/4
Farbe Gelb
Gewicht (kg) 2.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 360 x 360 x 100

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung

  • Sprühbild: Kegelstrahl
  • Sprühbild: Punktstrahl
Schlauchset, 20 m
Schlauchset, 20 m
Kompatible Geräte