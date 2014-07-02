Set d'arrosage 20m-13mm

Set comprenant un tuyau 20 M 13 mm, un pistolet d'arrosage, un raccord universel, un raccord universel aquastop et une prise robinet 3/4'' avec réduct. 1/2"

Caractéristiques et avantages
Tuyau classique 20m 1/2"
  • Kit idéal pour les débutants.
Système de clic
  • Compatible avec toutes les marques connues.
Pistolet d'arrosage avec jet ajustable
  • La forme du jet est réglable, pour un jet puissant ou délicat.
Raccord universel 2.645-191.0
  • Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications

Données techniques

Diamètre 1/2″
Longueur de flexible (m) 20
Taille du filetage G3/4
Couleur jaune
Poids (kg) 2.2
Poids emballage inclus (kg) 2.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 360 x 360 x 100

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Équipement

  • Forme d'arrosage: jet conique
  • Forme d'arrosage: jet crayon
