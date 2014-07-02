Schlauchset mit Schlauchhalterung, 15 m

Schlauchset mit Schlauchhalterung, 15 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Spritze, G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück, Universal-Schlauchkupplung, Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop.

Schlauchset mit Schlauchhalterung - ideal geeignet als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger. Das Schlauchset besteht aus einem Schlauchhalter, 15 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), einer Spritze, einem G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück, einer Universal-Schlauchkupplung sowie einer Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich extrem flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung für erstklassige Gartenpflege. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

Merkmale und Vorteile
15 m 1/2" PrimoFlex® Schlauch
Ideales Set zur Verwendung als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger
Klicksystem
  • Passend zu allen bekannten Marken.
Schlauchhalter
  • Zum praktischen Aufbewahren
Spritze mit einstellbaren Strahl
  • Sprühbild lässt sich von "hart" bis "weich" verändern.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″
Schlauchlänge (m) 15
Gewindegröße G1
Farbe Gelb
Gewicht (kg) 2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 260 x 110

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung

  • Sprühbild: Kegelstrahl
  • Sprühbild: Punktstrahl
Kompatible Geräte