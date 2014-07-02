Schlauchset mit Schlauchhalterung - ideal geeignet als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger. Das Schlauchset besteht aus einem Schlauchhalter, 15 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), einer Spritze, einem G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück, einer Universal-Schlauchkupplung sowie einer Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich extrem flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung für erstklassige Gartenpflege. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.