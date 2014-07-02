Schlauchset mit Schlauchhalterung, 15 m
Schlauchset mit Schlauchhalterung, 15 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Spritze, G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück, Universal-Schlauchkupplung, Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop.
Schlauchset mit Schlauchhalterung - ideal geeignet als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger. Das Schlauchset besteht aus einem Schlauchhalter, 15 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), einer Spritze, einem G1-Hahnanschluss mit G3/4-Reduzierstück, einer Universal-Schlauchkupplung sowie einer Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich extrem flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung für erstklassige Gartenpflege. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
15 m 1/2" PrimoFlex® Schlauch
Ideales Set zur Verwendung als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger
Klicksystem
- Passend zu allen bekannten Marken.
Schlauchhalter
- Zum praktischen Aufbewahren
Spritze mit einstellbaren Strahl
- Sprühbild lässt sich von "hart" bis "weich" verändern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1/2″
|Schlauchlänge (m)
|15
|Gewindegröße
|G1
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 260 x 110
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl