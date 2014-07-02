Set d'arrosage 15m-13mm

Set comprenant un tuyau d'arrosage 15 M 13 mm, une lance d'arrosage, un raccord universel, un raccord universel aquastop, une prise robinet 3/4" avec réduct. 1/2" et un support mural

Caractéristiques et avantages
Flexible de 15 m 1/2" PrimoFlex®
Idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression
Système de clic
  • Compatible avec toutes les marques connues.
Support mural
  • Pour un rangement propre
Pistolet avec débit d'eau réglable
  • La forme du jet est réglable, pour un jet puissant ou délicat.
Spécifications

Données techniques

Diamètre 1/2″
Longueur de flexible (m) 15
Taille du filetage G1
Couleur jaune
Poids (kg) 2
Poids emballage inclus (kg) 2.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 260 x 260 x 110

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Équipement

  • Forme d'arrosage: jet conique
  • Forme d'arrosage: jet crayon
Appareils compatibles