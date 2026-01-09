Der Sprühregner CS 90 Vario für kleine Flächen und Gärten ist mit robustem Spike ausgestattet und damit ideal für unebenes oder abschüssiges Gelände geeignet. Max. Beregnungsfläche: 64 qm. Ein zusätzlicher Adapter ermöglicht die Bewässerung rechteckiger Flächen. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.