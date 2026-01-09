Sprühregner CS 90 Vario

Der Sprühregner CS 90 Vario für kleine Flächen und Gärten ist mit robustem Spike ausgestattet und damit ideal für unebenes oder abschüssiges Gelände geeignet. Max. Beregnungsfläche: 64 qm. Ein zusätzlicher Adapter ermöglicht die Bewässerung rechteckiger Flächen. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

Merkmale und Vorteile
Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
  • Garantiert Stabilität und Robustheit
Zusätzlicher Adapter
  • Zur Bewässerung von rechteckigen Flächen (CS 90 Vario)
Spezifikationen

Technische Daten

Wasserdurchflussmenge 21 l/min (kreisform) - 8,6 l/min (rechteckig)
Beregnungsdurchmesser (2 bar) 9 m
Beregnungsdurchmesser (4 bar) 9 m
Beregnungsfläche (4 bar) 64 m² (4 bar) kreisform - 17 m² (4 bar) rechteckig
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 113 x 117 x 135
