Arroseur circulaire CS 90 Vario
Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.
Pic de fixation : permet d'assurer le maintien de l'arroseur sur le sol - Adaptateur additionnel : pour arroser les surfaces rectangulaires
Caractéristiques et avantages
Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente
- Robustesse garantie
Adaptateur supplémentaire
- Pour l'arrosage de surface rectangulaire (CS 90 Vario)
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau de passage
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|Diamètre d’arrosage 2 bars
|9 m
|Diamètre d’arrosage 4 bars
|9 m
|Surface d’arrosage 4 bars
|64 m² (4 bar) circle - 17 m² (4 bar) regtangular
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|113 x 117 x 135