Gartendusche
Die 2-in-1-Gartenlösung: Ob spritziger Duschspaß oder vollwertiger Gießstab zur effizienten Pflanzenbewässerung – die Gartendusche lässt sich schnell aufbauen und platzsparend verstauen.
Die 2-in-1-Gartenlösung! Zum einen sorgt die binnen 3 Minuten aufgebaute, sehr stabile und höhenverstellbare Gartendusche (1,50 - 2,20 m) an heißen Sommertagen für ein prickelndes Duschvergnügen. Mit dem abnehmbaren Duschstab kann sich der Anwender wie bei einer Badezimmerdusche ganz normal abbrausen und erfrischen. Dank feinem Brausestrahl fällt der Wasserverbrauch dabei deutlich geringer aus als bei einer Abkühlung per Gartenschlauch. Zum anderen überzeugt der Duschstab aber auch in seiner Funktion als vollwertiger Gießstab zur effizienten Pflanzenbewässerung. Zur Wintersaison lässt sich die Dusche schnell und mühelos in ihre Einzelteile zerlegen, platzsparend ineinander stecken und kompakt verstauen. So ist sichergestellt, dass im nächsten Sommer auch nichts fehlt. Weitere Ausstattungsdetails: Dreibein und Spike für beste Stabilität, Einstufung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand, ON-/OFF-Funktion, beweglicher Sprühkopf (180°).
Merkmale und Vorteile
Innerhalb von 3 Minuten aufgebautWerkzeugfreie Montage.
Mit Dreibein und SpikeGarantiert Stabilität und Robustheit
Höhenverstellbar von 1,50 - 2,20 mFür unterschiedliche Körpergrößen.
Einstufung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion
- Bequeme Nutzung des Gerätes.
Abnehmbarer Dusch- und Bewässerungsstab (2in1)
Breiter Brausestrahl
Beweglicher Sprühkopf (180°)
- Für eine komfortable und einfache Handhabung des Geräts.
Mit komfortabler und platzsparender Verstaumöglichkeit
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|735 x 850 x 2130
Ausstattung
- Sprühbild: Brause
Anwendungsgebiete
- Pool
- Gartenbewässerung
