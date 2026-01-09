Douche Jardin
Grâce à la douche de jardin 2 en 1, il est désormais facile de se rafraîchir, mais aussi d’arroser les massifs de fleur ou les jardinières en suspensions.
La solution 2-en-1 pour le jardin! La douche de jardin très stable, réglable en hauteur (1.50 - 2.20 m) peut être montée en seulement 3 minutes pour une douche rafraîssissante aux chaudes journées d'été. La lance amovible vous permet de jouir d'une douche agréable, tout comme dans votre salle de bains. Le jet à douche fin garantit une consommation d'eau clairement réduite en comparaison avec le tuyau d'arrosage traditionnel. La lance de douche peut également être utilisée en tant que lance d'arrosage de vos plantes. La douche de jardin peut être démontée et rangées rapidement et dans un espace minimal pendant l'hiver. De cette façon vous vous assurez de ne devoir rien manquer l'été suivante. Autres détails : trépied et pic de fixation pour une stabilité optimale, réglage à une main du débit d'eau.
Caractéristiques et avantages
Montage en moins de 3 minutesInstallation sans outils
Trépied et pic de fixationRobustesse garantie
Réglage de la hauteur de 1,50m à 2,20mS'adapte à la taille des différents utilisateurs.
Réglagle du débit à une main et interrupteur ON/OFF
- Utilisation pratique
Lance d'arrosage amovible ( 2 en 1)
Jet de douche large
Tête d'arrosage orientable à 180°
- Pour une manipulation confortable et facile de l'appareil.
Rangement facile et encombrement réduit
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|735 x 850 x 2130
Équipement
- Forme d'arrosage: douche
Domaines d'utilisation
- Piscine
- Arrosage du jardin
Pièces de rechange Douche Jardin
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.