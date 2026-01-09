Regulierspritze
Ganz einfach nach Bedarf bewässern. Mit der Regulierspritze mit einhändig bedienbarer Wassermengenregulierung und 2 einstellbaren Sprühbildern.
Die Regulierspritze verfügt über ein einhändig bedienbares Regulierventil, an dem per Daumen ganz einfach die Wassermenge angepasst werden kann. Weiter lassen sich an der Gartenspritze 2 Sprühbilder je nach Bedarf stufenlos einstellen: Punkt- und Kegelstrahl. So können Blumen- und Pflanzenbeete einfach bewässert, aber auch Terrassen oder Gartenmöbel von grobem Dreck befreit werden. Deshalb ist die Regulierspritze sowohl für Bewässerungs- als auch für Reinigungsaufgaben bestens geeignet. Bei Nichtgebrauch kann der Wasserdurchfluss am Regulierventil zugedreht werden. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.
Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|210 x 42 x 79
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 2
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Regulierspritze Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.