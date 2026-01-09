Lance arrosage
Un arrosage facile selon la demande. Grâce à la lance d'arrosage avec réglage du débit d'eau, utilisable à une seule main, avec 2 formes d'arrosage ajustables.
La lance d'arrosage est prévue d'une vanne de contrôle qui peut être opérée d'une seule main et qui permet de régler le débit d'eau de façon tout simple avec le pouce. Les 2 formes d'arrosage suivantes peuvent être réglées en continu sur la lance, selon la demande : un jet crayon et un jet conique creux. Cela permet d'arroser facilement des parterres de fleurs et de plantes et de nettoyer des terrasses et des meubles de jardin de saletés tenaces. Cela rend cette lance d'arrosage parfaite pour aussi bien un arrosage qu'un nettoyage. Si la lance n'est pas utilisée, il est possible de fermer l'arrivée d'eau avec la vanne de contrôle. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|210 x 42 x 79
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
