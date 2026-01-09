Spritzpistolenset
Sofort startklar zum Bewässern des Gartens: Das Spritzpistolenset enthält neben der Spritzpistole einen Hahnanschluss sowie 2 Schlauchkupplungen – eine davon mit Aqua Stop.
Ein Set mit allem, was man zum bequemen Bewässern des Gartens braucht. Die Spritzpistole vereinfacht die Arbeit dank arretierbarem Griff mit Einrastfunktion, wodurch der Wasserdurchfluss permanent aufrechterhalten wird. Weiterhin lassen sich 2 Sprühbilder stufenlos einstellen: Punkt- und Kegelstrahl. Einerseits lassen sich damit Blumen- und Pflanzenbeete bewässern, andererseits können auch Terrassen oder Gartenmöbel von grobem Dreck befreit werden. Neben der Spritzpistole enthält das Set ein G3/4"-Hahnanschlussstück mit G1/2"-Reduzierstück sowie 2 Schlauchkupplungen (eine mit Aqua Stop). Die Kupplung mit Aqua Stop verhindert den Wassserdurchfluss am Ende des Gartenschlauchs auch dann, wenn zum Beispiel bei aufgedrehtem Wasserhahn die Spritze abgenommen wird. Übrigens: Spritzen und Kupplungen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösergriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Aqua Stop
- Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Verspritzen.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Schlauchkupplungen (1/2", 5/8")
- Passend zu allen gängigen Gartenschläuchen.
Klicksystem
- Passend zu allen bekannten Marken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|167 x 42 x 142
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 2
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Videos
Spritzpistolenset Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.