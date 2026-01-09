Kit de pistolet d'arrosage
Immédiatement prêt pour l'arrosage du jardin : le set pistolet d'arrosage inclut le pistolet d'arrosage, un nez de robinet et 2 raccords de flexible, dont un avec Aqua Stop.
Un set avec tout ce qu'il faut pour un arrosage pratique du jardin. Le pistolet d'arrosage facilite le travail grâce à la fonction de blocage de la poignée verrouillable, permettant de maintenir le débit d'eau en permanence. De plus, 2 formes d'arrosage sont ajustables en continu : jet crayon et jet conique. D'une part, l'appareil permet ainsi d'arroser les parterres de fleurs et les plates-bandes ; d'autre part, il peut aussi être utilisé pour débarrasser les terrasses ou le mobilier de jardin des saletés importantes. En plus du pistolet d'arrosage, le set comprend un nez de robinet G3/4"avec réducteur G1/2" ainsi que 2 raccords de flexible (dont un avec Aqua Stop). Le raccord avec Aqua Stop empêche tout débit d'eau à l'extrémité du tuyau d'arrosage, même lorsque le pistolet est par exemple retiré alors que le robinet est ouvert. Bon à savoir : les pistolets et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles et se raccordent ainsi sans problèmes sur votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau à une seule main.
Blocage facile de la tête
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection d’eau.
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Raccords de flexible (1/2", 5/8")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|167 x 42 x 142
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Vidéos
Pièces de rechange Kit de pistolet d'arrosage
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.