Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18
Die leichte Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18 ermöglicht bequemes Schneiden hoher Hecken. Ausgestattet mit 45 cm Schnittlänge, einem Schnittgutkehrer und abwinkelbarem Heckenscherenkopf.
Bringen Sie Ihren Garten wieder in Form, ganz ohne Leiter – mühelos und bequem mit der 18-Volt-Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18. Der stufenlos einstellbare Teleskopstiel erreicht Höhen von bis zu circa 2,80 Metern, während der Heckenscherenkopf, ausgestattet mit einer Schnittlänge von 45 Zentimetern, sich in 6 Stufen einstellen lässt. Das geringe Gewicht und der verstellbare Schultergurt, der zusätzlichen Halt und eine optimale Gewichtsverteilung ermöglicht, machen selbst ausgedehnte Arbeitseinsätze zu einem komfortablen Erlebnis. Dank der integrierten Sägefunktion im vorderen Bereich des Messers sind selbst dickere Äste kein Problem mehr. Der Führungsschutz bewahrt Gebäude und das Messer vor möglichen Beschädigungen, und nach getaner Arbeit sorgt der einfach anzubringende Messerschutz für eine sichere Lagerung. Praktischerweise findet der Schnittgutkehrer, der abgeschnittene Äste direkt auf den Boden befördert, hier ebenfalls seinen Platz, somit wird eine optimale und platzsparende Verstauung ermöglicht. Für einen unkomplizierten Transport und eine minimale Stellfläche im Schuppen oder der Garage ist der Schaft der Heckenschere zudem werkzeuglos teilbar.
Merkmale und Vorteile
Komfortable TeleskopierungStufenlose Einstellung der Arbeitshöhe, je nach Körpergröße und Anforderung. Ermöglicht das Schneiden von Hecken an der Oberseite mit einer Höhe von bis zu 2,80 m.
Abwinkelbarer SchneidkopfDank der 6 verstellbaren Stufen des Heckenscherenkopfs lässt sich die Heckenschere im Bereich von 125° für jede Arbeitssituation einrichten.
SchnittgutkehrerBefördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.
Sägefunktion
- Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Schultergurt
- Die optimale Gewichtsverteilung verhindert das Ermüden der Arme bei langen Arbeiten.
Diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
Messerschutz
- Einfach anzubringen, für einen sicheren Transport zur Einsatzstelle und zur sicheren Lagerung der Heckenschere.
- Der Schnittgutkehrer kann zum Transport oder zur Lagerung auf dem Messerschutz angebracht werden.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen Zellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|45
|Zahnabstand (mm)
|18
|Schneidekopfwinkel (°)
|125
|Schneidmessertyp
|Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2300
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2090 x 89 x 200
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
- Schultergurt
Ausstattung
- Sägefunktion
- Führungsschutz
PHG 2-18 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.