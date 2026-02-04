Taille-haie sur bras articulé à batterie PHG 2-18
Le taille-haie sur bras articulé PHG 2-18 sans fil et léger permet de tailler facilement les haies hautes. Offrant une longueur de coupe de 45 cm, il est équipé d'un collecteur de déchets et d'une tête de taille-haie inclinable.
Remettez votre jardin en forme sans échelle, sans effort et facilement grâce au taille-haie sur bras articulé sans fil 18 volts PHG 2-18. Son manche télescopique réglable en continu atteint une hauteur maximale d'environ 2,80 mètres, tandis que la tête du taille-haie, offrant une longueur de coupe de 45 centimètres, peut être réglée sur 6 niveaux. Grâce à son faible poids et à sa sangle d'épaule réglable pour un maintien supplémentaire et une répartition optimale du poids, même les longues journées de travail se transforment en une agréable expérience. Même les grosses branches ne sont plus un obstacle grâce à la fonction de scie intégrée. La protection du guide protège à la fois les bâtiments et la lame contre d'éventuels dommages. Une fois le travail terminé, la protection de la lame, facile à installer, garantit un rangement en toute sécurité. Très pratique, le collecteur de déchets de coupe, qui évacue les branches coupées directement au sol, trouve également sa place ici, pour un rangement optimal et peu encombrant. Pour faciliter le transport et réduire l'encombrement dans l'abri de jardin ou le garage, le manche du taille-haie peut être démonté sans outil.
Caractéristiques et avantages
Mécanisme télescopique pratiqueRéglage en continu de la hauteur de travail en fonction de la taille de l'utilisateur et des besoins. Permet de tailler le haut des haies, jusqu'à une hauteur de 2,8 m.
Tête de coupe inclinableGrâce aux 6 niveaux réglables de la tête de coupe, le taille-haie peut être réglé dans une plage de 125° pour s'adapter à toutes les situations de travail.
Collecteur de déchetsEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction de scie
- Particulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Sangle d'épaule
- La répartition optimale du poids évite de se fatiguer les bras lors des interventions prolongées.
Lame affûtée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Guide-chaîne
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Protection des pointes
- Facile à fixer, pour un transport sécurisé jusqu'au lieu d'utilisation et pour un stockage sécurisé du taille-haie.
- Le collecteur de déchets pour être fixé sur la protection des pointes pour le transport ou le stockage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Espacement des dents (mm)
|18
|Inclinaison de la tête de coupe (°)
|125
|Type de lame de coupe
|Découpé au laser, affûté au diamant
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2300
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.3
|Poids emballage inclus (kg)
|4.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2090 x 89 x 200
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Protection des pointes
- Collecteur de déchets
- Sangle d'épaule
Équipement
- Fonction de scie
- Guide-chaîne
Accessoires
Pièces de rechange PHG 2-18
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.